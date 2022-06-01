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::. После этого удобрения эффект был ошеломляющий | Овощеводство / Советы садоводов
После этого удобрения эффект был ошеломляющий
Когда я приобрел участок земли, не думал, что займусь огородом. Отдых, шашлык, рыбалка, грибы – это были мои приоритеты. Ведь выходных всего два дня в неделю, тратить их на работу на земле никак не хотелось. Но пару грядок я все-таки вскопал. Посадил несколько огурчиков, редис, лучок. Все-таки своя закуска вкуснее. Да и урожай в первый год получился не маленький, конечно, учитываю площадь огорода. Но с каждым годом урожай стремительно снижался. Все-таки удобрений я никаких не вносил, много был неслышен о вреде нитратов, и о вреде минеральных удобрений. Но как-то решил сменить ассортимент выращиваемых овощей и посадил капусту. Сменил, потому что моя знакомая дала мне рассаду капусты.
Недалеко от нашего садоводства находится птицефабрика, они на поля вывозят птичий помет, и он там лежит годами, превращаясь в перегной. Так вот я небольшой мешочек такого перегноя как-то прихватил, и при посадке рассады внес в посадочные лунки. Перемешал с землей, полил и посадил. Вот только на всю рассаду маленького мешочка не хватило, несколько штук сунул без всяких удобрений. Но и слава Богу, что не хватило.
 Зато я понял, что такое удобрения.
Эффект был ошеломляющий: капуста на удобренной почве к осени была не то, что получше, а она там была – настоящая, крепкая, крупная, а на почве без удобрений её не было. Нет, рассада, конечно, немного подросла, но только немного.
С тех пор я стал огородником, и скажу прямо: удобрения при правильном их применении делают чудеса. Теперь у меня на участке компостный ящик, а в поля за перегнившим птичьем пометом уже выезжаю с мешками побольше. Минеральные удобрения тоже применяю, но в ограниченных количествах. В основную заправку осенью вношу только перегной или компост. Минеральные удобрения суперфосфат, сульфат калия и карбамид вношу в посадочные лунки при высадке рассады, или в бороздки при посеве семян. Использую еще золу, на неё хорошо реагируют практически все овощные культуры во второй половине лета. Только под огурцы весь сезон приходится добавлять вместе с золой птичий помет, разбавленный 1:20. Огурцам необходим азот весь сезон, но во всем нужна мера, даже органические удобрения способны вызвать повышенное содержание нитратов в овощах.
Вот и все мои удобрения, правда где-то раз в 4-5 лет вношу доломитовую муку осенью под перекопку. А закуска со своего огорода действительно вкуснее.
Как вы удобряете свой огород? Какие удобрения применяете? Что думаете об органических и минеральных удобрениях? Пишите в комментариях.
Виктор Синицын, садовод-любитель



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