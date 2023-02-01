

::. Фотопериодизм, или как длинный световой день может лишить вас урожая | Овощеводство Фотопериодизм, или как длинный световой день может лишить вас урожая

Для нормальной жизнедеятельности любого растения, а следовательно, и для получения урожая необходимы следующие факторы: тепло, влага, питание и свет. При том требования к свету у каждой культуры не ограничиваются лишь его интенсивностью. Каждая культура предъявляет свои требования к соотношению продолжительности светлого и темного времени суток. Незнания этого может привести к сокращению или к полной потере. Каким образом?

Давайте разбираться на конкретных примерах.

Реакция живых организмов (в нашем случае растений) на суточный ритм освещённости, соотношение между тёмным и светлым временем суток называется фотопериодизмом.

Растения в зависимости от их происхождения выработали чувствительность к определенному ритму смены дня и ночи т. е к фотопериодизму. При неблагоприятном ритме смены дня и ночи многие растения могут хорошо развиваться, наращивать вегетативную массу, корневую систему, а при наступлении благоприятного фотопериодического воздействия переходить от вегетативного роста к зацветанию. Это позволяет растениям переходить к цветению, а затем к плодоношению в наиболее благоприятное время года. Так растения выполняют свою главную функцию – оставляют после себя семена – потомство.

Фотопериодическое воздействие воспринимают зеленые листья растений. Далее в растение происходят сложные биохимические процессы, которые приводят растения к процессу цветения. Бывает растению достаточно минимального по времени фотопериодического воздействия от 1 дня до 30 суток, что приводит его к дальнейшему цветению, не зависимо от продолжительности дня и ночи в дальнейшем. В соответствии с воздействием растений к фотопериодической реакции их подразделяют растения короткого дня, это как правило обитатели южных широт,где светлое время суток составляет не более 10–12 часов; к ним относятся георгина, многолетние астры, хризантема; из овощных культур перед, баклажан, томат, фасоль, огурец, кабачок, тыква и др.

Вторая группа — растения длинного дня, к ним относятся бальзамин, василек, календула, рудбекия, цинерария, из огородных культур все виды капусты, сельдерей, шпинат, укроп, лук, салат, редис, редька, репа, морковь, брюква, горох овощной и др. Эти культуры будут хорошо развиваться, расти, но переходить к цветению будут только при длине светового дня более 13-14 ч., а некоторые из них хорошо развиваются при круглосуточном освещении.

Нейтральные растения зацветают при любой продолжительности дня, к ним относятся бархатцы, наперстянка, цинния, а также арбуз, спаржа и другие.

А теперь давайте переходить к практике, и рассмотрим, как влияние некоторых растений на фотопериодическое воздействие может привести к потере урожая или другим последствиям.

Сразу хочу сказать, что в настоящее время селекционерами выведены сорта овощных культур, которые нейтральны к продолжительности дня, и дают хороший урожай при любом соотношении дня и ночи, но, к сожалению, не все.

Так многие сорта редиса, репы остаются растениями длинного дня. А это значит, что при длинном дне эти растения быстро переходят к цветению, что отрицательно сказывается на рост корнеплодов. При длинном световом дне быстро переходит к цветению и шпинат. Поэтому эти культуры сеют как можно раньше, чтобы урожай успел сформироваться до начала длинных июньских дней.

Эти же культуры длинного дня можно с успехом сеять и во второй половине июля. При таком посеве сокращается продолжительность дня, что не дает растениям перейти к цветению, и позволяет получить хорошие результаты.

Таким же образом, сократив световой день, можно задержать цветение и других культур, например укропа, салата.

Сокращая длинный световой день можно получить раннее цветение декоративных культур короткого дня.

Так, например, сократив световой день хризантемы, можно добиться её цветения раньше срока. Для этого после 8 часов вечера хризантему накрывают светонепроницаемой тканью, а убирают ткань в утренние часы. Проделав такую операцию несколько дней подряд, хризантема, не дожидаясь своего срока цветения, начинает цвести, не зависимо от дальнейшей продолжительности светового дня.







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::. прочитало: 119 | автор: sadovod | Сегодня, 12:30 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.