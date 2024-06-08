Для чего, когда и какие листья удаляют на томатах

В природе нет ничего лишнего, и каждая часть растения несет определенную функцию. Так почему же рекомендуют удалять листья на растениях томата? А давайте разберемся, какую функцию выполняет лист, и за счет чего наливаются плоды. И тогда нам станет понятно, а надо ли удалять листья на растениях томата. А если надо, то когда, и какие.

А начнем с самого начала – с семядольных листочков, которые играют важное значение в конечном результате – в количестве и качестве урожая. Семядольные или зародышевые листья начинают развиваться ещё в семени. В дальнейшем в семядольных листочка происходят важные фотосинтетические процессы. В случае их повреждения или преждевременной потери снижается накопление вегетативной массы, и что важно, задерживается формирование генеративных органов, т. е. будущего урожая.

Но свою функцию они выполняют, и за день до высадки рассады на постоянное место, семядольные листочки можно удалять.

А прежде, чем удалять остальные листья, давайте вспомним, какие функции они выполняют.

Первая – дыхание. Как и все живые клетки аэробных организмов растения днем и ночью находятся в процессе дыхания. - поглощение кислорода и выделение углекислого газа.

Вторая функция – транспирация. Растения непрерывно из почвы через корневую систему поглощают почвенный раствор (воду с растворенными в ней элементами питания). Затем почвенный раствор проходит по всем частям растения. И примерно 98% влаги испаряются через листья.

Оставшиеся 2% воды, все элементы питания и поглощенный листом углекислый газ под действием солнечных лучей участвуют в главной функции листа в фотосинтезе. В результате чего, в конечном итоге образуются органические вещества, которые флоэмой доставляются во все части растения, в том число в плоды и корневую систему.

Поэтому, в первые дни после высадки рассады в теплицу не следует удалять никакие листья, за исключением поломанных, лежащих на земле, или с признаками заболеваний. Пускай листья выполняют свою работу, а растение развивается и крепчает.

А вот пасынки перехватывают часть питания. Поэтому все лишние пасынки, которые не участвуют в формировании куста томата, нужно удалять, и как можно быстрее.

А недели через 4 приступают к удалению нижних листьев, которые расположены ниже первой кисти, но не все сразу, а по 1-2 в неделю. И начинают удалять с самых нижних листьев. К моменту созревания плодов на нижней кисти обычно все листья, расположенные ниже удалены. Тем самым масса надземной части растения уменьшается, а масса корневой системы не меняется, по крайне мере в меньшую сторону, и элементы питания активнее поступают в листья, которые в свою очередь питают плоды.

Питание наливающихся и созревающих плодов процентов на 80% идет за счет органических веществ, доставляемых флоэмой из листьев, расположенных выше этой кисти. И пока плоды под этими листьями не набрали необходимое количество всех нужных веществ, листья выше созревающей кисти не трогают.

Ну а когда их можно удалять?

Наилучшим биохимический состав плодов считается за 4-5 дней до их покраснения. Эти плоды находятся на стадии бланжевой спелости, все необходимые элементы они получили. Их можно снимать с веток и укладывать на дозаривание, а листья, расположенные выше этой кисти можно по не многу удалять, таким же образом, как были удалены листья до первой кисти. И так далее, но я обычно останавливаюсь в удалении листьев до второй кисти.







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