Тёплые грядки своими руками: технология создания тёплого огорода
Если вы желаете получить урожай пораньше и наслаждаться свежими овощами, когда у соседей только появляются всходы? Есть простой способ – посев или посадка рассады в тёплые грядки. Это простой способ обеспечить растениям комфортные условия, ускорить процесс созревания плодов и защитить от неблагоприятных погодных условий.
Что такое теплая грядка?
Теплая грядка – это специально подготовленный участок земли с улучшенными температурными условиями для выращивания огородных культур. Тепло дадут разлагающиеся органические материалы (сено, солома, скошенная трава и другие), которые при разложении выделяют тепло, а в последствие превращаются в питательный грунт, создавая благоприятную среду для корневой системы растений. На теплых грядках обычно выращивают теплолюбивые культуры, такие, как огурцы, кабачки, патиссоны, томаты и т.д.
Преимущества теплых грядок:
Как самому сделать теплую грядку?
- Раннее созревание урожая благодаря более комфортному температурному режиму;
- Защита растений от заморозков;
- Минимум усилий по уходу за растениями.
Это самый простой способ создания тёплой грядки. Но следуя этим простым шагам, вы сможете быстро и эффективно соорудить теплые грядки у себя на участке и уже скоро насладиться первым урожаем свежих овощей!
- Выбор места: выберите оптимальное место по световому режиму для планируемой к посеву культуре.
- Подготовка участка: удалите сорняки и верхний слой грунта толщиной около 30 см.
- Органический материал: на дно ямки желательно положить размельченные веточки, далее заполняем ямку сеном, соломой, опавшими листьями, скошенной травой и другими разлагающимися материалами.
- Питательная прослойка: поверх разлагающегося материала укладываем слой (см 25–30) плодородной почвы, вносим в этот слой все необходимые удобрения. Итак: нижний разлагающийся слой выделяет тепло, а в верхнем слое живут и питаются корешки растения.
- Полив: тщательно пролейте всю конструкцию водой для запуска процесса разложения органики. Помним, что для разложения органики необходимо тепло и влага.
- Посадка растений: после нескольких дней можно приступать к посадке семян или высадки рассады.
Виктор Сазонов
