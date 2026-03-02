Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

 Тёплые грядки своими руками: технология создания тёплого огорода
Если вы желаете получить урожай пораньше и наслаждаться свежими овощами, когда у соседей только появляются всходы? Есть простой способ – посев или посадка рассады в тёплые грядки. Это простой способ обеспечить растениям комфортные условия, ускорить процесс созревания плодов и защитить от неблагоприятных погодных условий.
Что такое теплая грядка?
Теплая грядка – это специально подготовленный участок земли с улучшенными температурными условиями для выращивания огородных культур. Тепло дадут разлагающиеся органические материалы (сено, солома, скошенная трава и другие), которые при разложении выделяют тепло, а в последствие превращаются в питательный грунт, создавая благоприятную среду для корневой системы растений. На теплых грядках обычно выращивают теплолюбивые культуры, такие, как огурцы, кабачки, патиссоны, томаты и т.д.
Преимущества теплых грядок:
  • Раннее созревание урожая благодаря более комфортному температурному режиму;
  • Защита растений от заморозков;
  • Минимум усилий по уходу за растениями.
Как самому сделать теплую грядку?
  1. Выбор места: выберите оптимальное место по световому режиму для планируемой к посеву культуре.
  2. Подготовка участка: удалите сорняки и верхний слой грунта толщиной около 30 см.
  3. Органический материал: на дно ямки желательно положить размельченные веточки, далее заполняем ямку сеном, соломой, опавшими листьями, скошенной травой и другими разлагающимися материалами.
  4. Питательная прослойка: поверх разлагающегося материала укладываем слой (см 25–30) плодородной почвы, вносим в этот слой все необходимые удобрения.  Итак: нижний разлагающийся слой выделяет тепло, а в верхнем слое живут и питаются корешки растения.
  5. Полив: тщательно пролейте всю конструкцию водой для запуска процесса разложения органики. Помним, что для разложения органики необходимо тепло и влага.
  6. Посадка растений: после нескольких дней можно приступать к посадке семян или высадки рассады.
Это самый простой способ создания тёплой грядки. Но следуя этим простым шагам, вы сможете быстро и эффективно соорудить теплые грядки у себя на участке и уже скоро насладиться первым урожаем свежих овощей!
Виктор Сазонов





Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

::. прочитало: 181 | автор: sadovod | 23 марта 2026 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама

календарь
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2026 (9)
Февраль 2026 (10)
Январь 2026 (7)
Декабрь 2025 (1)
Ноябрь 2025 (2)
Октябрь 2025 (2)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"