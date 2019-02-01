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::. Цветная капуста. Урожай с июня до декабря | Овощеводство / капуста
Цветная капуста. Урожай с июня до декабря
Эта древняя средиземноморская овощная культура еще недостаточно оценена и освоена нашими огородниками. В нормальных условиях жизнедеятельности цветная капуста образует мощную прямостоячую розетку листьев с крупной (до 1—2 кг и более) белоснежной головкой, богатой разнообразными полезными веществами. Цветная капуста богата ценными минеральными солями — фосфором, калием, магнием, кальцием, железом и другими.
Среди многих видов капусты цветная выделяется отличными вкусовыми качествами, легкой перевариваемостью и лучшей усвояемостью белков. Она чрезвычайно полезна в диетическом питании, особенно детском, при авитаминозах, желудочных, кишечных и других заболеваниях. В северных условиях ее можно получать на дачных и приусадебных участках с начала или середины июня до ноября—декабря, доращивая глубокой осенью в парниках под остекленными рамами и соломенными матами, под двойным слоем пленки или в подвалах.
Первый урожай в самые ранние сроки выращивают, высевая семена для получения рассады в начале марта или даже в конце февраля и высаживая в остекленные или пленочные теплицы с биотопливом в начале, середине или конце апреля. В начале роста в холодные дни и особенно ночи над грядой с растениями устанавливают проволочные или легкие деревянные каркасы и укрывают вторым (внутренним) слоем пленки. На богатых тепличных грунтах вырастают крупные головки, готовые к съему уже в начале или середине июня.
Следующий срок посева — вторая половина марта (через 15—20 дней после первого срока). Рассаду 45—50-дневного возраста высаживают на утепленные биотопливом гряды под пленку или без обогрева, но с двумя ярусами пленки — непосредственно над растениями и на высоте 50—60 см. Формирование головок завершается в течение июня.
Для открытого грунта рассаду выращивают, начиная посев с конца марта или начала апреля. Растения высаживают на гряды или гребни в первой или второй декаде мая, редко раньше. Цветная капуста менее морозостойка, чем кочанная и другие виды. Раннеспелые сорта выдерживают заморозки до минус 2—3 °С, среднеспелые и позднеспелые — до минус 4—5 °С. Поэтому самые ранние посадки в начале роста, в первые две-три недели, желательно в холодное время укрывать на ночь пленкой. У ранних сортов головки образуются во второй половине или конце июня и начале июля.
Для продления сбора урожая сеют еще дважды. В третьей декаде апреля цветную капусту высевают в пленочной теплице или на обогреваемые биотопливом (или необогреваемые) каркасные укрытия. В это время рассада формируется быстро, в течение 35— 40 дней. Ее высаживают на гряды в конце мая или начале июня. Последний срок посева семян — 10—12 мая на гряды под пленку или под открытое небо (под пленкой рассада не повреждается вредителями). Рассада вырастает за месяц. Оптимальный срок ее посадки — вторая половина июня и до начала или середины июля. При такой поздней посадке цветная капуста образует очень крупные головки. Но у некоторых растений они не успевают достигнуть максимальных и даже средних размеров. Для лучшего их формирования, особенно при ранней или прохладной осени, в холодные дни в конце вегетации гряды с растениями укрывают пленкой (чаще в ночное время).
Рано весной цветную капусту можно выращивать безрассадным способом, высевая непосредственно в открытый грунт гнездами по 3—4 семени через 30—35 см в ряду. Временное укрытие гряд пленкой не только ускоряет всходы и рост молодых растений, но и предотвращает повреждение капустной мухой и крестоцветной блошкой. При таком способе головки формируются позднее, но достигают более крупных размеров.
Лучшими для посадки цветной капусты в ранние сроки в открытый грунт являются наиболее теплые возвышенные и защищенные от холодных ветров места. При более поздней посадке под нее отводят пониженные места вблизи водоемов, где создается благоприятный микроклимат — с повышенной влажностью воздуха и пониженной температурой. Эти условия обеспечивают формирование более мощной листовой массы с крупной высококачественной головкой.
Из всех других видов цветная капуста наиболее требовательна к высокому плодородию и влагоемкости почвы, обильному удобрению навозом, компостом или азотными минеральными удобрениями. На 1 м2 площади на средних почвах вносят, в том числе при летних посадках, по 8—10 кг органических удобрений или 100—120 г минеральных азотных, по 60—80 г калийных и фосфорных. Минеральные удобрения следует вносить за 10—15 дней до посадки рассады. При недостатке навоза или компоста удобрения лучше вносить местно — в лунку (по 2—3 горсти).
Ранние сорта (Мовир 74, Ранняя грибовская 1355, Гарантия) на средних по плодородию почвах высаживают более загущенно, размещая в ряду через 25— 30 см, среднеранние, например сорт Отечественная, — 35—40 см, поздние — 45—60 см. Оптимальное расстояние между рядами для ранних сортов 60 см, для более поздних — 70 см.
Цветная капуста часто поражается болезнью килой. Поэтому используемый под рассаду грунт и почва на местах высадки не должны быть заражены возбудителями болезни. Применение обильного известкования сдерживает развитие болезни. Нецелесообразно высаживать капусту на прежних местах ее выращивания в течение 4—5 лет. Нередко растения повреждаются капустной мухой, откладывающей мелкие белые продолговатые яйца в почве вблизи растений. Периодическая проверка и отгребание почвы с кладкой яиц от растений в жаркие дни (во время вылета мухи) препятствует проникновению личинок в основание стебля растений.
Уход за растениями состоит в рыхлении почвы, прополке, окучивании, частых (в теплую погоду — еженедельных) поливах и даже опрыскивании цветной капусты для повышения влажности воздуха и понижения температуры.
Образующиеся головки надо защитить от попадания прямых солнечных лучей надламыванием на ней одного из нижних листьев. При слабом росте применяют подкормки азотными или сложными минеральными удобрениями (по 30—40 г на 10 л воды) или навозной жижей (1 ведро коровяка на 8—10 ведер воды).
Поздней осенью, перед самыми заморозками растения с недоразвившимися головками (диаметром 5—8 см, но с сильно развитыми листьями) выкапывают с корнем и устанавливают в подвале или парнике, приставив вплотную одно к другому и присыпав корни влажным грунтом. В этих условиях в течение одного-двух месяцев питательные вещества из мощных листьев перемещаются в головки, которые доходят до нормальной величины. Поступление урожая цветной капусты может продолжаться до января.
Ш. Бексеев,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
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::. прочитало: 125 | автор: sadovod | Вчера, 13:32 | Комментариев 0 |
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