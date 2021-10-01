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::. Кила – это опасное заболевание | капуста / Здоровье дачного участка
Кила – это опасное заболевание
Этим грибом поражаются как рассада, так и взрослые растения. На рассаде она заметна слабо. Нужно обращать внимание на утолщения и наросты на корешках. При выявлении в рассаде 5 % больных растений выбраковке подлежит вся партия. Признаками болезни являются остановка роста растения, пожелтение и увядание листьев. На корнях образуются наросты и вздутия различной формы. Они загнивают и разрушаются, а в почву попадают многочисленные споры гриба, которые могут разноситься водой, дождевыми червями, почвенными насекомыми. Споры могут сохраняться в почве и растительных остатках 5-6 лет. В основном кила распространяется на сырых кислых почвах.
Меры борьбы
1) Проведение гидротермального протравливания семян. Их выдерживают в горячей (50°C) воде 20 мин, затем 2-3 мин охлаждают в холодной воде, подсушивают и высевают.
 2) Известкование кислых почв (3-5 кг извести на 100 м2) за 1,5-2 недели до высадки рассады. В этот же срок вносят цианамид кальция (3 кг/100 м2), который убивает споры гриба-возбудителя.
 3) Если участок заражен килой, то после уборки капусты почву обеззараживают разбрасыванием извести (30 кг/100 м2), затем участок перекапывают.
4) Внесение в почву коллоидной серы (5 г/м2) за 3 дня до посева или посадки на глубину 5 см.
5) Почву обрабатывают карбатионом (200 см3 на 2- 2,5 л воды на 1 м2). Затем участок поливают и перекапывают. В почве образуется газ, убивающий вредную микрофлору. Обычно обработку проводят осенью, но можно и весной, за 2-3 недели до высадки.
 6) Своевременное уничтожение сорняков из семейства крестоцветных.
7) Закладка в компост удаленных с участка больных растений недопустима.
8) Посадка на незараженных участках. Соблюдение севооборота. Возвращение крестоцветных культур на прежнее место через 5- 6 лет.
9) Если болезнь выявлена на уже высаженной капусте, то выкопать ее с корнями и сжечь. Землю около растения изъять.
10) Зараженную почву оздоравливать посадками картофеля и других растений, требующих частого рыхления.
11) Выбирать килоустойчивые сорта капусты. Слабо поражаются: Белорусская, Подарок, Надежда. Устойчивы: Амагер и Московская зимняя.
 В. Смирнова
Газета «САДОВОД»



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