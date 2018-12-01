Как спасти подмерзший картофель

Иногда случается, что заготовленный на зиму картофель подмерзает - или хранилище было недостаточно теплым, или по какой-нибудь другой причине его "достал" мороз. Обычно подмороженные клубни идут на корм скоту (у кого он естъ), или же, в худшем случае, - прямиком в мусорное ведро.

Однако подмерзшую картошку можно спасти, сохраняя ее долгое время... в замороженном виде, а потом - использовать в пищу.

Для этого нужно высыпать подмерзший картофель на очищенную от снега площадку на участке, и дать ему хорошенько промерзнуть под тонким слоем соломы. Затем клубни укрывают полуметровым слоем снега - он убережет картошку от оттаивания до тех пор, пока он Вам не понадобится. Перед употреблением в пищу замерзший картофель надо поместить в ведро или кастрюлю и залить водой (она очень скоро превратится в лед). Затем емкость вносят в теплое помещение и дают льду растаять. За это время сахар в замороженных тканях картошки превратится обратно в крахмал. После размораживания картофель можно употреблять в пишу - по вкусу он практически не отличается от обычного.

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