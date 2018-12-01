Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Как спасти подмерзший картофель | картофель / Как сохранить урожай.
Как спасти подмерзший картофель
Иногда случается, что заготовленный на зиму картофель подмерзает - или хранилище было недостаточно теплым, или по какой-нибудь другой причине его "достал" мороз. Обычно подмороженные клубни идут на корм скоту (у кого он естъ), или же, в худшем случае, - прямиком в мусорное ведро.
Однако подмерзшую картошку можно спасти, сохраняя ее долгое время... в замороженном виде, а потом - использовать в пищу.
Для этого нужно высыпать подмерзший картофель на очищенную от снега площадку на участке, и дать ему хорошенько промерзнуть под тонким слоем соломы. Затем клубни укрывают полуметровым слоем снега - он убережет картошку от оттаивания до тех пор, пока он Вам не понадобится. Перед употреблением в пищу замерзший картофель надо поместить в ведро или кастрюлю и залить водой (она очень скоро превратится в лед). Затем емкость вносят в теплое помещение и дают льду растаять. За это время сахар в замороженных тканях картошки превратится обратно в крахмал. После размораживания картофель можно употреблять в пишу - по вкусу он практически не отличается от обычного.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 103 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2018 (31)
Ноябрь 2018 (22)
Октябрь 2018 (25)
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (23)
Июль 2018 (23)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"