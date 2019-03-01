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::. Картофель выращиваю так | Овощеводство / картофель
Картофель выращиваю так
Семенной картофель (небольшие здоровые и красивые клубни из своего урожая) храню в погребе у знакомых, так как в городской квартире до мая картофель не сохранить. В конце марта - начале апреля привожу домой и складываю в стеклянные трехлитровые банки, которые выставляю на подоконник - чтобы картофель прозеленился и пророс. Горловину банок ничем не закрываю, клубни не утрамбовываю (они должны лежать свободно), банки поворачиваю к свету (чтобы клубни зеленились равномерно). К маю они успевают хорошо прозелениться (это защитит их от мышей, воров и многих болезней) и дать короткие крепкие ростки. В банках же, поставив их по 2-3 штуки в рюкзак, везу на огород и сажаю. Непроросшие или подпорченные клубни сразу видны и их можно удалить.
Высаживаю в лунки или бороздки по схеме: 10х3Ох60 - глубина "х" расстояние между клубнями "х" расстояние между рядами, вершинкой вверх (та часть клубня, где больше ростков). С точки зрения агротехники схема такая: органика (компост, навоз, даже опилки, если ничего больше нет) - клубень - земля - горсть золы сверху - земля.
Посадила 324 гнезда на трех прямоугольных грядках (две 5x5 и одна 3x5 метров) в период с 14 по 22 мая. Бороновала 28 мая, дважды окучивала (13 и 21 июня). Первые цветы появились 9 июля. Подкоп картошки начала с 17 июля. Из-за обильных дождей и холодов началось пожелтение ботвы (с 28 июля), и к середине августа на большинстве кустов ботва пожухла из-за фитофтороза. Пришлось с 18 августа такую ботву обрезать и начать более раннее, чем следовало бы, массовое выкапывание картошки, начиная с левой гряды (более низкая и затененная кустами). Тем более что никто не мог угадать, кончатся ли дожди в сентябре. Потом у нас специфика - надо успеть выкопать раньше воров.
К 29 августа осталось 22 гнезда. Причем на 5 гнездах ботва так и не пожухла, оставаясь мощной и зеленой. Когда я их выкапывала, это оказались розовые красивые клубни правильной овальной формы, всех размеров, крепко держащиеся своими столонами за ботву. Куст был красив, как гроздь винограда - какое-то чудо!
Выкопанные клубни просушиваю на грядке (в прошлом году пришлось в ящиках, выставляя их на солнце и ветер); обтираю руками от земли. Сортирую на три категории: мелкие, подпорченные и пораненные (есть сразу же в августе, сентябре); небольшие и "правильные" (на хранение как семенной), а более крупные и здоровые (на хранение и еду). Ботву сразу же удаляю с гряд, собираю в отдельную кучу и потом сжигаю.
В общей сложности собрала около 120 кг; клубни почти не больные (на некоторых только парша или фитофтороз). Мы едим свою картошку только с кожурой, промыв клубни со щеткой под струей воды (все витамины содержатся в тонком слое под кожурой). Обычно нам хватает картофеля до января - февраля, а там он все равно уже начнет прорастать (просыпается в тепле, хранить в городской квартире негде).
Во многих гнездах прошлым летом созрели бобы, посаженные с картофелем; ели летом и немного насушила. В этом году лучше посажу бобы по краю гряд, как вешки - отметки рядов, т.к. они мешали окучивать картофель.
Под зиму (16 и 22 сентября) засеяла все три гряды смесью ржи и овса (одни считают, что лучшее лекарство от фитофтороза - рожь, другие - овес).
В. Славная, садовод-любитель
Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 55 | автор: sadovod | Сегодня, 11:05 | Комментариев 0 |
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