Фитофтороз картофеля: предупредительные меры

Предупредительные меры борьбы с фитофторозом начинают с уборки урожая. Чтобы воспрепятствовать заражению клубней во время уборки, необходимо скосить пораженную фитофторой ботву и закопать ее поглубже в землю, или сжечь её. Убирать картофель нужно в сухую погоду и сразу же сортировать, удаляя пораженные болезнью клубни. На хранение нужно закладывать картофель, предварительно выдержав его три недели в темном, сухом, проветриваемом помещении, затем тщательно перебрать, чтобы клубни с признаками болезни не попали на хранение.

С зараженных фитофторой участков тщательно собирают растительные остатки, выносят их, сжигают или закапывают в яму, предварительно залив известью (1 кг на 10 л воды).

Картофель, предназначенный для посадки на следующий год, полезно выдержать на свету (озеленение) в течение 10-15 дней. При этом в клубнях образуется соланин - такой картофель лучше хранится.

Для повышения фитофтороустойчивости весной, во время проращивания, клубни рекомендуется еженедельно опрыскивать раствором микроэлементов: медным купоросом (2 г), борной кислотой (50 г) или марганцовокислым калием (10 г на 1 л воды) с расходом 2л раствора на 100 кг клубней.

В период смыкания ботвы в рядках и начала бутонизации при первых признаках болезни необходимо провести опрыскивание растений одним из следующих препаратов: хлорокисью меди (30 г), ридомилом МЦ (25 г), 1%-й бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести). Указанные количества препаратов растворяют в 10 л воды и расходуют этот раствор на 100-150 м 2 посадок. Во влажные годы ранние сорта обрабатывают 3-4 раза, средне- и позднеспелые - 2-3 раза с интервалом 5-8 дней. Последнюю обработку проводят за 20 дней до уборки урожая.

Рекомендуется также использовать сорта картофеля с относительной фитофтороустойчивостью: Весна розовая, Тимо, Заря, Пушкинец, Снегирь, Детскосельский, Арина, Луговской, Невский, Сантэ и др.

Газета "САДОВОД"



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