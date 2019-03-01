Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Фитофтороз картофеля: предупредительные меры | картофель / Здоровье дачного участка
Фитофтороз картофеля: предупредительные меры
Предупредительные меры борьбы с фитофторозом начинают с уборки урожая. Чтобы воспрепятствовать заражению клубней во время уборки, необходимо скосить пораженную фитофторой ботву и закопать ее поглубже в землю, или сжечь её. Убирать картофель нужно в сухую погоду и сразу же сортировать, удаляя пораженные болезнью клубни. На хранение нужно закладывать картофель, предварительно выдержав его три недели в темном, сухом, проветриваемом помещении, затем тщательно перебрать, чтобы клубни с признаками болезни не попали на хранение.
С зараженных фитофторой участков тщательно собирают растительные остатки, выносят их, сжигают или закапывают в яму, предварительно залив известью (1 кг на 10 л воды).
Картофель, предназначенный для посадки на следующий год, полезно выдержать на свету (озеленение) в течение 10-15 дней. При этом в клубнях образуется соланин - такой картофель лучше хранится.
Для повышения фитофтороустойчивости весной, во время проращивания, клубни рекомендуется еженедельно опрыскивать раствором микроэлементов: медным купоросом (2 г), борной кислотой (50 г) или марганцовокислым калием (10 г на 1 л воды) с расходом 2л раствора на 100 кг клубней.
В период смыкания ботвы в рядках и начала бутонизации при первых признаках болезни необходимо провести опрыскивание растений одним из следующих препаратов: хлорокисью меди (30 г), ридомилом МЦ (25 г), 1%-й бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести). Указанные количества препаратов растворяют в 10 л воды и расходуют этот раствор на 100-150 м2 посадок. Во влажные годы ранние сорта обрабатывают 3-4 раза, средне- и позднеспелые - 2-3 раза с интервалом 5-8 дней. Последнюю обработку проводят за 20 дней до уборки урожая.
Рекомендуется также использовать сорта картофеля с относительной фитофтороустойчивостью: Весна розовая, Тимо, Заря, Пушкинец, Снегирь, Детскосельский, Арина, Луговской, Невский, Сантэ и др.
Газета "САДОВОД"

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 87 | автор: sadovod | Вчера, 09:33 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама








календарь
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2019 (17)
Февраль 2019 (23)
Январь 2019 (34)
Декабрь 2018 (32)
Ноябрь 2018 (22)
Октябрь 2018 (25)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"