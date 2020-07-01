Заготовка семенного картофеля

Клубни для посадки картофеля в следующем году необходимо заготавливать уже сегодня, при его уборке. Картофель с каждого куста складывают отдельно. С наиболее урожайных кустов отбирают здоровые, типичные для сорта клубни весом 60-70 г.

Отобранные клубни промывают в проточной воде. При этом с клубней смывается не только почва, но и болезнетворные микроорганизмы. Затем проводится тщательная переборка картофеля - отбраковываются клубни с механическими повреждениями, трещинами, вмятинами от начавшихся заболеваний, больные паршой.

После переборки клубни рассыпают в 1 -2 слоя для прозеленения. Через каждые 3-5 дней клубни переворачивают. При рассеянном солнечном свете этот процесс длится 20 дней. Под прямыми солнечными лучами длительность прозеленения составляет 10 дней. За это время кожура на клубнях грубеет, становится зеленой. Зеленый цвет приобретает и мякоть - в ней образуется губительный для микроорганизмов яд соланин. Прозелененные клубни хорошо хранятся, их не повреждают мыши, снижается заболеваемость картофеля фитофторозом и кольцевой гнилью, но их нельзя употреблять в пищу.

Хранят клубни при температуре 2-4°С. Урожайность картофеля при соблюдении этой технологии заготовки и хранения семенных клубней повышается на 15-17%. Использовать свои клубни для посадки можно не более пяти лет. Через пять лет следует приобрести свежие, свободные от заболеваний клубни.

И. Владимиров

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