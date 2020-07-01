Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол



::. Заготовка семенного картофеля | Овощеводство / картофель
Заготовка семенного картофеля
Клубни для посадки картофеля в следующем году необходимо заготавливать уже сегодня, при его уборке. Картофель с каждого куста складывают отдельно. С наиболее урожайных кустов отбирают здоровые, типичные для сорта клубни весом 60-70 г.
Отобранные клубни промывают в проточной воде. При этом с клубней смывается не только почва, но и болезнетворные микроорганизмы. Затем проводится тщательная переборка картофеля - отбраковываются клубни с механическими повреждениями, трещинами, вмятинами от начавшихся заболеваний, больные паршой.
После переборки клубни рассыпают в 1 -2 слоя для прозеленения. Через каждые 3-5 дней клубни переворачивают. При рассеянном солнечном свете этот процесс длится 20 дней. Под прямыми солнечными лучами длительность прозеленения составляет 10 дней. За это время кожура на клубнях грубеет, становится зеленой. Зеленый цвет приобретает и мякоть - в ней образуется губительный для микроорганизмов яд соланин. Прозелененные клубни хорошо хранятся, их не повреждают мыши, снижается заболеваемость картофеля фитофторозом и кольцевой гнилью, но их нельзя употреблять в пищу.
Хранят клубни при температуре 2-4°С. Урожайность картофеля при соблюдении этой технологии заготовки и хранения семенных клубней повышается на 15-17%. Использовать свои клубни для посадки можно не более пяти лет. Через пять лет следует приобрести свежие, свободные от заболеваний клубни.
И. Владимиров
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 181 | автор: sadovod | 29 июля 2020 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июль 2020 (21)
Июнь 2020 (22)
Май 2020 (21)
Апрель 2020 (25)
Март 2020 (26)
Февраль 2020 (25)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"