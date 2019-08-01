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::. Уборка картофеля | Овощеводство / картофель
Уборка картофеля
К уборке картофеля приступают сразу после созревания клубней. Ранний картофель, выращиваемый для летнего потребления, обычно убирают при зеленой ботве или в начале ее пожелтения. Максимальный урожай формируется к моменту подсыхания ботвы. В это время в клубнях увеличивается содержание сухого вещества и крахмала.
 Кусты аккуратно подкапывают, находят наиболее крупные клубни (мелкие не трогают) и отрывают их от столонов, после чего засыпают растения влажной почвой. В результате часть корней остается нетронутой и кусты не привядают. Как отмечалось, в молодом картофеле содержится меньше крахмала, зато в нем больше витамина С, чем в старом. Такие клубни быстро теряют влагу и хранятся непродолжительный срок.
 За неделю до массовой уборки всю ботву скашивают или срезают, чтобы предотвратить попадание инфекции на клубни. Скошенную ботву сжигают или выносят с участка. Во влажные годы запаздывать с уборкой нельзя: клубни сильно поражаются фитофторозом и другими болезнями, резко ухудшаются их качество и сохранность.
Убранный картофель две недели обсушивают на солнце, что способствует раннему опробковению кожуры и предохраняет клубни от поражения болезнями при хранении. В сырую погоду картофель проветривают под навесом. За это время (лечебный период) выявляются больные клубни, особенно пораженные бактериальными и грибными заболеваниями. Затем урожай сортируют, разделяя на фракции: семенную, продовольственную для хранения и реализации, на корм скоту. В последнюю включают мелкие клубни и с механическими повреждениями.
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::. прочитало: 144 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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