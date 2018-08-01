|В августе приступают к уборке картофеля
В августе приступают к уборке картофеля среднеспелых и средне-поздних сортов и завершают сбор раннеспелых. В это время важно не допустить заражения клубней различными, в том числе вирусными, заболеваниями. Перед выкопкой, когда еще нет признаков массового поражения, проводят последнюю "прочистку" (удаление) зараженных вирусами и другими болезнями растений, с уничтожением ботвы. При обнаружении признаков вирусов скручивания и мозаики листьев, а также других болезней эти растения выкапывают, используя клубни только для пищи. При раннем распространении фитофтороза необходимо в начале поражения растений приступить к уборке урожая, не дожидаясь полной гибели ботвы. Можно предварительно скосить и убрать ботву, оставив урожай на 10-15 дней для дозревания, чтобы образовалась более "плотная кожура на корнеплодах. Однако, если листья еще зеленые, скашивать их не следует, так как преждевременное удаление ботвы молодых растений сильно снижает урожай.
Во время выкопки отбирают клубни "на племя" - для посадки в следующем году. Для этого урожай с каждого растения оставляют на месте. После окончания выкопки осматривают клубни каждого растения, отбирая для посадки плоды с наиболее продуктивных и непораженных болезнями гнезд. Они должны быть выровненными, правильной формы, без механических повреждений. Урожай убирают в сухую и по возможности теплую погоду, оставляя клубни для просушки на несколько часов здесь же, на земле. Обязательно сортируют, отделяя пораженные болезнями, с надрезами, а также мелкие и уродливые клубни. Перед закладкой на хранение клубни нужно просушить в течение 2-3 недель в проветриваемом помещении при температуре 16-20°С. В этих условиях зарубцовываются мелкие механические повреждения, кожура становится прочной. Такие клубни хорошо хранятся.
Ш. БЕКСЕЕВ, профессор
Газета "САДОВОД"
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