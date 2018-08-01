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::. В августе приступают к уборке картофеля | Овощеводство / картофель
В августе приступают к уборке картофеля
В августе приступают к уборке картофеля среднеспелых и средне-поздних сортов и завершают сбор раннеспелых. В это время важно не допустить зара­жения клубней различными, в том числе вирусными, заболева­ниями. Перед выкопкой, когда еще нет признаков массового поражения, проводят последнюю "прочистку" (удаление) зара­женных вирусами и другими болезнями растений, с унич­тожением ботвы. При обнаружении признаков вирусов скручива­ния и мозаики листьев, а также других болезней эти растения выкапывают, используя клубни только для пищи. При раннем распространении фитофтороза необходимо в начале поражения растений приступить к уборке урожая, не дожидаясь полной гибели ботвы. Можно предва­рительно скосить и убрать ботву, оставив урожай на 10-15 дней для дозревания, чтобы образо­валась более "плотная кожура на корнеплодах. Однако, если листья еще зеленые, скашивать их не следует, так как преждевре­менное удаление ботвы молодых растений сильно снижает урожай.
Во время выкопки отби­рают клубни "на племя" - для посадки в следующем году. Для этого урожай с каждого растения оставляют на месте. После окон­чания выкопки осматривают клубни каждого растения, отби­рая для посадки плоды с наи­более продуктивных и непораженных болезнями гнезд. Они должны быть выровненными, правильной формы, без меха­нических повреждений. Урожай убирают в сухую и по возмож­ности теплую погоду, оставляя клубни для просушки на не­сколько часов здесь же, на земле. Обязательно сортируют, отделяя пораженные болезнями, с над­резами, а также мелкие и урод­ливые клубни. Перед закладкой на хранение клубни нужно просу­шить в течение 2-3 недель в проветриваемом помещении при температуре 16-20°С. В этих условиях зарубцовываются мел­кие механические повреждения, кожура становится прочной. Такие клубни хорошо хранятся.
Ш. БЕКСЕЕВ, профессор
Газета "САДОВОД"
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