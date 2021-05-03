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::. Фитофтороз картофеля: профилактика и лечение | картофель / Здоровье дачного участка
Фитофтороз картофеля: профилактика и лечение
Сначала о профилактических мерах. Перед посадкой семенной картофель тщательно переберите, больные клубни отбракуйте, опрыскайте оставленные на посадку клубни смесью микроэлементов (2 г медного купороса и 10 г марганцовки на 10 л воды) с расходом на 100 кг клубней 2 л раствора. Сажать картофель нужно в оптимальные сроки, в хорошо обработанную, удобренную, прогретую (8...10°C на глубине 8-10 см) почву. Если на поле рос зараженный картофель, то вернуть его сюда можно только через 3-4 года. Картофель лучше не сажать рядом с томатами. Окучивать картофель необходимо 2-3 раза (последний – перед «смыканием» ботвы).
 Если появились первые признаки заражения фитофторозом, посадки нужно опрыскать (и потом с интервалом 7-10 дней) одним из следующих препаратов – хлорокисью меди (30 г на 10 л воды), полихомом (40 г на 10 л воды), поликарбацином (40 г на 10 л воды), ридомилом (25 г на 10 л воды) и другими специальными средствами. Важно обработать нижнюю сторону листьев. Чтобы предупредить заражение клубней, ботву нужно скосить за 5 дней до уборки и удалить ее с участка. Выкопанные клубни хорошо просушивают в течение 3-4 часов. Ну и самое надежное, конечно, использование устойчивых к фитофторозу сортов картофеля.
Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 87 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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