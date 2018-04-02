Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Подготовка лука-севка к посадке | Овощеводство / лук
Подготовка лука-севка к посадке
Репчатый лук на дачном участке выращиваю ежегодно, высаживая ранней весной севок, как и большинство огородников. Раньше похвастаться хорошим урожаем не могла – весомая часть растений летом уходила в стрелку, что негативно отражалось на качестве и размере головок. К тому ежегодно мне приходилось прикладывать массу усилий для борьбы с луковой мухой, которая нещадно повреждала посадки, причем «зверствовать» этот вредитель начинал практически сразу после появления всходов на грядке.
С опытом пришла к выводу, что мои неудачи были связаны с неправильной подготовкой севка к посадке (а точнее с ее отсутствием) и неверным подходом к самой процедуре высадки луковок на грядку. Поэтому теперь для получения достойного урожая не ленюсь и провожу ряд несложных мероприятий, которые помогают мне добиться от репчатого лука достойного урожая.
За день до предполагаемой посадки провожу тщательную ревизию посадочного материала: безжалостно выбраковываю луковки с малейшими признаками порчи, а также подсохшие экземпляры, которые не смогут раскрыть своего потенциала. Правда, такой севок не выбрасываю, а впоследствии использую для другой цели – высаживаю на отдельную грядочку и получаю с нее витаминное перо. Для такой цели некачественный севок вполне пригоден, но время на него не трачу и высаживаю в грунт без каких-либо дополнительных обработок.
Остальные луковки, прошедшие «экзамен» на пригодность к посадке, откладываю отдельно и у каждой обрезаю сухую шейку. После этого наполняю таз горячей водой (+40-45°С) и высыпаю в емкость севок. В горячей воде выдерживаю посадочный материал 10-15 минут, а затем перекладываю севок в другой таз, наполненный уже холодной водой. Спустя 2-3 минуты лук извлекаю из тазика, помещаю в ведро и заливаю подготовленным раствором комплексного органоминерального удобрения (для этой цели обычно использую «Биогумус» или «Гуми»). В раствор удобрений также добавляю натуральный стимулятор роста «Энерген» согласно инструкции – заметила, что под действием этого чудесного препарата лук очень быстро прорастает и дает более сильные и мясистые перья, что напрямую отражается на качестве будущих головок.
В такой питательной смеси выдерживаю посадочный материал в течение ночи, а утром извлекаю из раствора, заворачиваю в пакет и увожу с собой на дачу. По приезду готовлю раствор «Фитоспорина-М» по инструкции и погружаю в него севок, а сама приступаю к подготовке грядки. Удобрения на запланированный под посадку участок вношу с осени под перекопку, поэтому мне остается только разрыхлить почву плоскорезом, разровнять поверхность и сделать поперечные борозды. Борозды обильно посыпаю смесью табачной пыли и просеянной древесной золы (1:1), а затем проливаю теплой водой. После этого высаживаю севок, который прошел обеззараживание в растворе «Фитоспорина» в течение часа, и засыпаю бороздки плодородной рыхлой почвой.
Прогревание севка в горячей воде защищает растения от стрелкования – за сезон на грядке с луком обрываю всего несколько цветоносов. Питательный раствор, в которым выдерживаю посадочный материал перед посадкой, повышает иммунитет растений и значительно ускоряет энергию всходов, способствует получению более крепких наземных побегов и соответственно увесистых головок. Кстати, перья с лука, который выращиваю на репку, для употребления в пищу никогда не беру, ведь впоследствии соки из листовой розетки переходят в головки и их количество напрямую влияет на размер и качество урожая. Раствор «Фитоспорина» освобождает севок от патогенной микрофлоры и защищает от болезней, а смесь табачной пыли и золы, которой посыпаю борозды, надежно уберегает молодые растения от повреждения луковой мухой. В итоге пара дней хлопот в весенний период избавляет меня от массы других «луковых» проблем и становится залогом щедрого урожая.
Кудрина Ирина
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 142 | автор: sadovod | Вчера, 18:58 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама











календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Апрель 2018 (20)
Март 2018 (22)
Февраль 2018 (20)
Январь 2018 (21)
Декабрь 2017 (23)
Ноябрь 2017 (25)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"