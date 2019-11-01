



::. Сначала получают севок | Овощеводство / лук Сначала получают севок

Условия Северо-Западного региона и смежных областей благоприятны для роста и развития лука. Чтобы добиться успеха в его выращивании, необходимо подобрать наиболее пригодные сорта и правильно хранить посадочный материал. Под лук используют легкие, теплые, высокоплодородные, умеренно влажные почвы. Выращивают его как из севка или выборка местных вегетативно размножаемых сортов, так и из семян.

На бедных участках осенью или весной вносят по 8—10 кг перепревшего навоза или компоста на 1 м 2 . Свежий навоз дают под предшествующую культуру. Почва должна иметь нейтральную реакцию. На кислые участки вносят по 400—800 г извести на 1 м 2 . Репчатый лук очень нуждается в фосфоре и калии. Осенью или весной под него вносят по 35—40 г суперфосфата и калийной соли. Весной, перед перекопкой, разбрасывают по 40—50 г аммиачной селитры на 1 м 2 . Если почва плодородная, достаточно внести только суперфосфат. Лук можно выращивать и без минеральных удобрений. Урожай при этом будет немного ниже, но качество луковиц и срок хранения возрастут.



Для возделывания репчатого лука сначала получают севок. Лучшими по качеству считаются луковички диаметром 1,5—2,5 см. Чтобы его вырастить, семена высевают на гряды в конце апреля — начале мая, а при холодной весне — на 7—10 дней позже. Чтобы ускорить появление всходов, сеять лучше наклюнувшимися семенами. Почву готовят с осени, глубоко обрабатывая, а весной только рыхлят и выравнивают поверхность гряд. Сеют его на глубину 1 —1,5 см. Рядки располагают через 10—12 см друг от друга. На 1 м 2 гряды требуется 3—4 г кондиционных семян. Из-за медленного появления всходов между рядками сеют семена так называемых маячных культур — редиса или салата, которые быстро всходят, обозначая рядки лука.

Чтобы ускорить появление всходов, гряды укрывают пленкой. Нежные, едва заметные всходы лука легко заглушаются сорняками, поэтому посевы надо своевременно пропалывать. На хорошо удобренных почвах растения не подкармливают, на средних и бедных дают смесь минеральных удобрений. Первый раз — в дозе 12—15 г, второй — 40—60 г из расчета 10 л воды на 2—3 м 2 . Можно вносить их в сухом виде по 20—30 г на 1 м 2 . Почву постоянно увлажняют и рыхлят

















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::. прочитало: 59 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.