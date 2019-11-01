



::. Выращивание лука из семян | Овощеводство / лук Выращивание лука из семян

Луковицы можно вырастить из семян за один год. При однолетнем выращивании репчатого лука используют сорт Каба.

Рассаду получают в теплых парниках, теплице или в ящиках на хорошо освещаемых подоконниках. Лучше сеять наклюнувшимися семенами с междурядьями 5—6 см сплошной узкой полосой. После появления всходов растения прореживают, оставляя на расстоянии 1—1,5 см друг от друга. При температуре 16...18°С рассада вырастает за 55—60 дней. За б—8 дней до высадки в грунт ее постепенно закаляют к холоду. Высаживают на гряды в начале или середине мая, размещая растения с междурядьями 18—20 см, а в ряду — через 5—6 или 7—8 см. Режим подкормок и орошения такой же, как и при выращивании растений из севка.

Урожай убирают в зависимости от сорта — в начале или середине августа. Если созревание задерживается, растения слегка подкапывают вилами или частично подрезают корни. Эти приемы приостанавливают поступление влаги и питательных веществ. Зрелость луковиц наступает при пожелтении и высыхании ботвы. В хорошую погоду созревшие растения выдергивают и укладывают для просушки на грядах. В дождливое прохладное лето луковицы для дозревания переносят под навес, на чердак или в хорошо проветриваемый сарай. При уборке во влажную погоду они легко поражаются серой плесенью, которая проникает внутрь, снижает качество продукции и увеличивает отходы при хранении.













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::. прочитало: 158 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.