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::. Осенью сажаю многоярусный, семейный и лук-севок | Овощеводство / лук
 Осенью сажаю многоярусный, семейный и лук-севок
Для получения зелёного пера я выращиваю много разных видов, и некоторые из них сажаю под зиму. Так первый урожай получается ранним, а дальнейшая срезка пера растягивается на весь сезон.

Многоярусный лук
Перо у него очень острое, но всегда сочное и свежее. Этот лук практически не имеет периода покоя. Обычно хороший куст даёт 3-4 полноценных яруса воздушных луковичек, которые можно использовать как для еды, так и для посадки. Многоярусный лук очень морозостоек, способен самостоятельно укоренятся воздушными бульбочками и переживает даже бесснежные зимы. Воздушные луковички обычно уже в процессе роста образуют зачаточные корешки, поэтому после высадки они быстро укореняются и идут в рост. Высаживаю луковки на высокую грядку, хорошо заправленную перегноем, на глубину 5 сантиметров, гнёздами по 4-5 штук. Обычно в середину сажаю луковку покрупнее, а по бокам мелкие луковки. Гнёзда располагаю в шахматном порядке на расстоянии 25 сантиметров друг от друга.
Первое зелёное перо я срезаю с мелких луковок или выдёргиваю их полностью, с корнями. К оставшимся крупным луковицам в начале лета ставлю подпорки, к которым удобно будет крепить ярусы с воздушными луковицами. Такая квадратно-гнездовая посадка даёт луку возможность образовать пышные кусты с большим количеством зелени. После посадки грядку я мульчирую торфом и закрываю лапником для снегозадержания и защиты от мышей.

Семейный лук
Пробовала многие сорта такого лука, но остановилась на местном сорте без названия, с розовыми луковками среднего размера. Вкус у него всегда острый, «ядрёный», но перо сочное и нежное. Так же мне нравится, что лук не даёт стрелок, а луковки у него удобного «порционного размера». Прекрасно растёт при подзимней посадке. Но тут есть небольшая хитрость. Если под зиму высаживать крупные луковицы, диаметром 4-5 сантиметров, то на следующий год в гнезде образуется 1-2 крупные луковицы и около десятка мелких. А если высаживать мелкие по 2 сантиметра луковки, то в гнезде образуется 5-6 крупных луковиц. Поэтому я всегда высаживаю семейный на луковицу и на зелень отдельно. На зелень я сажаю крупные луковицы, в хорошо удобренную грядку, в рядки глубиной 5-7 сантиметров, на расстоянии 15-20 сантиметров. Рядки делаю через 20 сантиметров друг от друга. Летом просто выламываю мелкие луковки прямо с зеленью и корнями из куста и использую на салат, а крупным даю вырасти до нормальных размеров.
Семейный лук очень морозостойкий, но после высадки я всё равно мульчирую грядку торфом или перегноем и закрываю лапником.

Лук-севок
Обычно у меня это получается смесь сортов, которые я выращивала на севок, и которые не доросли до нормального размера. Зимой такая мелочь скорее всего высохнет и не сохранится до весны, а посаженная под зиму, сможет дать хороший урожай зелёного пера и молодых луковок. Почву под посадку я хорошо удобряю перепревшим навозом с добавлением торфа. Посадку провожу в рядки, на глубину 3-5 сантиметров, очень часто, почти мостовым способом. Это помогает избегать проплешин, если какие-то луковки всё-таки погибнут зимой, а также помогает сохранить ряды при прореживании. Да, я не срезаю зелень, а выдергиваю луковки с пером целиком. Весной и в начале лета это просто зелень, а с середины лета зелень с молодой острой луковкой, которая так хороша в витаминных салатах.
После посева я мульчирую грядки торфом толщиной 5 сантиметров и укрываю лапником.
Если весной грядки укрыть плёнкой, то первый урожай зелёного пера можно получить уже к майским праздникам.
Алевтина Кремнёва

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::. прочитало: 72 | автор: sadovod | Сегодня, 08:32 | Комментариев 0 |
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