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::. Многоярусный лук | Овощеводство / лук
Многоярусный лук
Многоярусный лук меньше распространен, чем батун, хотя давно известен в любительском овощеводстве - его знают под названием египетского или рогатого. Внешне он похож на лук-батун и репчатый, но на стрелке во второй половине июля - в начале августа созревают воздушные луковицы, которые можно использовать в пищу или высадить в августе-сентябре. Ранние посадки наиболее эффективны, т.к. укоренившиеся растения лучше перезимовывают. Высаживают луковички в ряду через 10-15 см. Глубина посадки - до плечиков.






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::. прочитало: 50 | автор: sadovod | Сегодня, 10:22 | Комментариев 0 |
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