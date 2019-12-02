Многоярусный лук

Многоярусный лук меньше распространен, чем батун, хотя давно известен в любительском овощеводстве - его знают под названием египетского или рогатого. Внешне он похож на лук-батун и репчатый, но на стрелке во второй половине июля - в начале августа созревают воздушные луковицы, которые можно использовать в пищу или высадить в августе-сентябре. Ранние посадки наиболее эффективны, т.к. укоренившиеся растения лучше перезимовывают. Высаживают луковички в ряду через 10-15 см. Глубина посадки - до плечиков.













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