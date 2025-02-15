

::. Сеем на рассаду лук эксибишен | Овощеводство / лук Сеем на рассаду лук эксибишен

Возможно не все начинающие садоводы знают, что некоторые сорта и гибриды лука можно выращивать из семян и получить за 1 сезон урожай крупных луковиц. В южных регионах можно производить посев семян ранней весной прямо в почву. При таком способе луковицы ранних сортов и гибридов успевают вызреть за 1 сезон. В регионах средней полосы России и у нас под Санкт-Петербургом однолетнюю лук-репку в открытом грунте можно получить только через рассаду.

Луковицы эксибишен нежного вкуса, а размеры его достигают до 800 граммов, но по отзывам садоводов бывают еще крупнее. Единственный его недостаток, он не подлежит длительному хранению и рекомендуется для потребления в свежем виде или для салатов. Эксибишен - один из лучших сортов для ранней срезки зелени. Этот лук выращивают через рассаду и семенами.

Сорт эксибишен среднепозднеспелый, от всходов до пожелтения и массового полегания листьев проходит 110-130 дней. А луковицы небольших размеров, которые можно потреблять в пищу, будут готовы через 35-40 дней после всходов. Но луковицы больших размеров в нашем регионе необходимо выращивать рассадным способом.

Максимальный срок хранения семян лука 3-4 года, но лучше брать свежие семена. Семена лука эксибишен обычно в продажу поставляют уже обработаными и покрыты питательной оболочкой. В таком виде их не надо обеззараживать и выдерживать в растворах микроудобрений.

Сроки высадки рассады лука на постоянное место у нас в лен области середина мая. Лук не боится небольших заморозков. А семена на рассаду лука сеют за 55 -60 дней до высадки на постоянное место, т. е в марте. Если кто-то посеет попозже ничего страшного в этом нет. Просто и урожай придется собрать немного попозже.

Семена можно сеять сухими, но можно и прорастить. Для прорастания семена высыпают на блюдечке между влажными салфетками, и убирают все это в полиэтиленовый пакет; это делается для сохранения влаги, затем ставят в теплое место, где температура воздуха 22-26 градусов. Хочу напомнить, что процедура замачивания предполагает только промачивание оболочки семечка, а проращивание семян - несколько другое.

Для проращивания семян необходимы 3 фактора: тепло, влага и воздух, поэтому, следите, чтобы салфетки были влажные, но не залиты водой, при излишней влаге будет затруднен доступ воздуха к семенам. Если семена не обработаны производителем, то их необходимо обеззаразить, например в растворе серебромедина, затем замочить в растворах микроэлементов.

Посмотрим, что у нас происходит с семенами ровно через трое суток. Семена дали ростки, значит можно приступать к посеву.

Сеют семена как в общие, так и персональные посадочные тары. Требования к посадочной ёмкости следующие, толщина почвосмеси должна быть не менее 10 см, и конечно должны быть отверстия для стока лишний воды. Ёмкости наполняют почвой. Кислотность почвы должна быть близкой к нейтральной, влаго и воздухопроницаемой, иметь все необходимые элементы питания.



Можно применить следующий состав почвогрунта:

2 части дерновой земли, 1 часть перегноя или компоста, 1 часть речного песка. Емкость наполняют почвой, хорошо поливают и выравнивают. Можно сделать бороздки на расстоянии друг от друга 4 см, глубиной 1 см и в них на расстоянии 1,5-2 см разложить семена, и засыпать бороздки. Я предпочитаю на таких же расстояниях по выровненной поверхности почвы разложить семена, затем засыпать их слоем почвы в 1 см, немного уплотнить и увлажнить.

После посева тару помещают в полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место, где температура воздуха должна быть 22-25 градуса. Время от времени необходимо проветривать посевы и следить, чтобы почва не пересыхала

Всходы из проросших семян появляются быстро — на 6—9-й день – это зависит от температуры в это время нужно внимательно следить за их появлением.

В самом начале массового выхода их на поверхность, тару с посевами немедленно переносят в наиболее светлое место—на подоконник ближе к стеклу, снижая температуру.

В первые дни ее поддерживают днем в солнечную погоду на уровне 14— 16°С, а в пасмурную — 12—14°С. Такой режим соблюдают в течение 5—6 дней. Это способствует лучшему развитию корневой системы и сдерживает растения от вытягивания. В дальнейшем температуру повышают в солнечные дни до 18—20° С, в пасмурные до— 14—16°С.

Г. Соколов



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::. прочитало: 380 | автор: sadovod | 17 февраля 2025 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.