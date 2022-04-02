

::. Семена огурцов сеять на рассаду или в грунт? Что выбрать и как правильно посеять | Овощеводство / огурец Семена огурцов сеять на рассаду или в грунт? Что выбрать и как правильно посеять

Рассадный способ выращивания огурцов, несомненно, дает возможность получить более ранний урожай. На рассаду сеют семена огурцов за 30 дней до высадки на постоянное место, что позволяет получить урожай раньше 2-3 недели раньше, чем при посеве в грунт. Забег всегда меньше, чем возраст рассады. Т.к. на восстановление корневой системы рост и развитие рассадного растения приостанавливается.

Но растения, выращенные посевом семян в грунт, как правило, здоровее, реже подвергаются заболеваниям, более устойчивы к неблагоприятным факторам: перепадам температур, нарушениям влажностных режимов воздуха и почвы, и в равных условиях с растениями, выращенными рассадным способом, дольше плодоносят. Поэтому, если вы желаете получать урожай огурцов и сентябре, то для этих целей больше подойдут огурцы, выращенные безрассадным способом.

Высаживают рассаду на постоянное место и сеют семена огурцов в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва прогреется до 12-14оС. У нас под Санкт-Петербургом – это начало июня. Но если вы постоянно проживаете на даче и в случае заморозков или похолоданий сможете принять меры по защите растений, то посевы семян или высадку рассады можно производить и в более ранние сроки.



Подготовка семян к посеву

Подготовка семян к посеву одинакова и для рассадного и безрассадного способов.

Для посева отбирают самые крупные, полновесные семена, остальные лучше отбраковать. За месяц до посева желательно поместить семена в теплое место, где температура воздуха около 25оС. Это способствует более дружным всходом, ускорению плодоношения.

Но даже в отобранных, крупных, лучших на вид семенах возможны скрытые дефекты: вирусная инфекция, недостаток биохимических веществ, недостаточная энергия прорастания. Поэтому даже лучшим по внешнему виду семенам никогда не повредит предпосевная подготовка: обеззараживание и обработка в растворах микроудобрений.

Для обеззараживания семян существуют специальные препараты. Я предпочитаю серебромедин.

Самый простой способ обработки семян в растворе микроэлементов – обработка в растворе золы. 1 столовую ложку древесной золы опускают в 1 л воды, размешивают, настаивают в течение 2-3 часов, затем на 2 часа опускают в подготовленный настой семена. Для удобства семена предварительно помещают в марлевый мешочек. После этого семена не промывают, а приступают к посеву.

Возможно, проращивание семян перед посевом. Для проращивания семена помещают во влажную ткань и убирают в теплое место, где температура воздуха 22-25оС.

Иногда производители продают подготовленные семена, помещенные в специальную питательную оболочку (дражировочные семена).

Такие семена не обрабатывают, не замачивают, а сеют сухими.



Посев семян на рассаду

Один из рецептов почвогрунта для рассады:

2 части перегноя или компоста, 2 части дерновой земли, 1 часть речного крупного песка. На ведро почвосмеси добавляют стакан древесной золы.

На рассаду, как я уже говорил сеют семена за месяц до высадки на постоянное место. Сеют сразу в персональные тары на глубину 1,5-2 см по 2-3 семечка, поливают и посевы накрывают стеклом или убирают в полиэтиленовый пакет. Важно, чтобы почва при прорастании семян не пересыхала, а температура воздуха была в пределах 22-25оС. Всходы, которые появятся первыми, потенциально самые урожайные. Их оставляют для дальнейшего выращивания, а остальные аккуратно прищипывают ножницами, выдергивать не желательно, во избежание повреждения корешка лидера.



Место для посева огурца

Огурцы относятся к растениям со средней требовательностью к свету, но при затенении урожайность снижается.

В теплице огурцы выращивается в чередовании с томатом. В открытом грунте лучшими предшественниками являются картофель, томат, лук, капуста, корнеплоды, зеленные и бобовые овощи.



Почва для посева

Огурец предъявляет высокие требования к плодородию почвы, хорошо отзывается на органические удобрения. Но наибольшие урожаи получаются при применении органических и минеральных удобрений совместно. Но с нормами внесения удобрений в рассадный грунт и в почву в теплицах и на грядках следует быть аккуратнее. Корни поглощают из грунта почвенный раствор – воду вместе с растворенными в ней элементами питания. А высокой концентрации почвенного раствора огурцы не выносят. Поэтому при основной заправке вносят только часть удобрений, а остальную – при дальнейших подкормках.



Удобрений для огурца

Нормы внесения удобрений зависят от плодородия почвы, от внесенных удобрений под предыдущие культуры, но средние нормы основной заправки таковы: органических удобрений (компост, перегной или навоз) – 8-10 кг и более на 1 м2. Минеральные удобрения на 1 кв. м.: аммиачная селитра - 10-15 г, суперфосфат - 20-25 г, сульфат калия - 15 -20 г. Органические удобрения, минеральные фосфорные и калийные лучше вносить осенью с обязательной заделкой их в почву на штык лопаты, азотные удобрения вносят весной перед посевом заделывая их на пол штыка лопаты.

Кроме того, при посеве огурцов необходимо следить и по возможности производить замеры почвенной кислотности.

Оптимальная для огурца нейтральная почва, где рН 6,5-7,0. При показателе pH ниже этого уровня необходимо с осени внести в почву доломитовую муку. В год внесения доломитовой муки внесение фосфорных удобрений следует перенести на весну. Совместное внесение доломитовой муки и фосфорных удобрений не желательно, т. к. часть фосфора при этом переходит в труднодоступную для растений форму.



Посев в грунт

Посев семян в неотапливаемые теплицы или в открытый грунт производят, когда минует угроза возвратных заморозков. Плотность посевов -3-4 растения на 1 м кв. В посадочную лунку можно добавить г 100 перегноя или компоста и несколько гранул суперфосфата. На начальном этапе роста растению требуется небольшое количество питания, но у растения проявляется наибольшая чувствительность к его недостатку, особенно к фосфору.

Перед посевом почва хорошо увлажняется. Увлажняется почва и в лунках. В лунки помещают семена и присыпают влажной почвой, не оставляя пустот. Поливы после посевов создают корку - дополнительное препятствие для всходов.

Глубина посева 1,5 -2 см. Семена в лунку, как и на рассаду сеют по 2-3 шт. на некотором расстоянии друг от друга. Всходы, появившиеся первыми потенциально наиболее урожайные. Их впоследствии оставляют, остальные удаляют. Важно, чтобы почва во время прорастания семян не пересыхала. Для этого посевы можно накрыть полиэтиленовой пленкой, но снять пленку желательно до появления всходов. Всходы появляются через 5 и более дней, в зависимости от температуры почвы. Всходы проросших семян появляются несколько раньше.







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::. прочитало: 65 | автор: sadovod | Сегодня, 12:29 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.