Эти сорта и гибриды огурцов планирую выращивать в следующем году

Сегодня 27 сентября 2023 г. Напомню, моя дача находится на севере Ленинградской области. Мы находимся в моей огуречной теплице. Но как не тяни, сезон подошёл к финишу. Сегодня я хочу поделится лишь своим мнением о сортах и гибридах огурцов, которые я выращивал в моей теплице, и которые планирую, если, конечно, даст Бог, выращивать в следующем году.

Сразу поправлю себя, в своей теплице я в этом году выращивал только партенокарпические гибриды, сортов в этом году не выращивал. Все огурцы я сажал безрассадным способом, т.е. посевом семян в теплицу в самом конце мая. Огурцы не переносят высокой концентрации почвенного раствора, поэтому подкормки я делал небольшими дозами полным удобрением каждые 2 недели. В середине августа подкормил древесной золой.

Огурец Кураж F1 плодоносить начал в двадцатых числах июля. Вкус нежный, тонкая кожица. Пригоден для свежего потребления и для засолки. В самом конце августа плодоношение стало затухать, но продолжалось в небольших количествах до середины сентября.

А вот огурец Дружная семейка F1 порадовал ранним и очень дружным плодоношением. Плодоносить Дружная семейка начала с середины июля и что важно, плодоношение было сразу обильное, не зря этот гибрид получил название Дружная семейка. Но также дружно в конце августа плодоношение стало замедлятся. В сентябре урожаем этот гибрид не порадовал, но плодоносил. Вкус приятный, нежный, Огурцы пригодны и для засолки, и для свежего потребления.

Огурец Зятёк F1 вэтом годувыращивал впервые

Плодоношение ровное с середины июля до середины сентября. Вкус приятный. Огурчики универсальны, одинаково хорошо подходят для салатов и для зимних заготовок.

Огурец Фен Шуй F1 - среднеспелый гибрид. Первые огурцы мы сняли в двадцатых числах июля. Длинна плода около 30 см. Плод крепкий, хрустящий. Вкусовые качества изумительные. Мы их потребляли в свежем виде и свежепросоленными. Вкусовые качества огурца Фен Шуй F1 отмечали все, кого мы угощали. Что важно, этот гибрид радует обильным плодоношением до конца сентября. В следующем году планирую увеличить количество кустов огурца Фен Шуй F1

В этом году решил попробовать новый гибрид огурца Мансур F1. Это ранний гибрид, плодоносить начал с середины июля, и даже чуть раньше. Плоды цилиндрические, гладкие, без шипов. Вкусовые качества высокие. Мы его с удовольствием потребляли в свежем виде и свежепросоленными. Но что самое интересное, обильное, именно обильное плодоношение продолжается до сегодняшнего дня. Листья зеленые, плоды ровные, что говорит об устойчивости данного гибрида к заболеваниям и к неблагоприятным погодным условиям, которые и есть в сентябре. По его виду и завязавшимся плодам можно не сомневаться, что этот гибрид собирается плодоносить и далее, очевидно до заморозков. В следующем году планирую увеличить количество кустов огурца Мансур F1.

Пищите в комментариях, какие сорта и гибриды выращиваете вы. Это поможет нам всем получать более высокие урожаи.







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