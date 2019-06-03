



::. Перцы: когда и чем подкармливать? | Овощеводство / перец Перцы: когда и чем подкармливать?

Перец достаточно распространённый в российских огородах овощ. Технология его возделывания не отличается сложностью, но выращивая его в теплице или на огородной грядке, надо знать, когда произвести подкормку и какими удобрениями. Эту процедуру следует начинать при выращивании рассады, а потом продолжать, после высадки культуры на постоянное место.

График подкормок рассады перца

Молодые сеянцы перца для нормального роста нуждаются в макро- и микроэлементах питания. Своевременное их внесение обеспечивает развитие растений и повышает иммунитет к болезням.



Выполняя подкормки, необходимо соблюдать рекомендуемые дозы удобрений. Излишки удобрений могут вызвать ожог корешков или листьев, если производится внекорневая подкормка. В этом деле надо следовать принципу: лучше внести меньшую дозу удобрений, чем перекормить.



Подкормки рассады проводят по графику, который представлен ниже:

1. Первая. Проводится в фазу 2 настоящих листьев по следующему рецепту:

• вода - 1 л;

• мочевина - 0,5 г;

• суперфосфат - 3 г;

• сульфат калия - 1 г.



2. Вторая. Эту подкормку проводят через 15 дней, после первой. Подкормочный рецепт оставляют прежним, только дозы удобрений удваивают.



3. Третья. Её проводят за 3 дня до высадки сеянцев перца в грунт. Подкормку можно провести натуральными дрожжами.



Важно!

Растворы удобрений делают на основе дождевой или отстоянной водопроводной воды. Приготовленный раствор надо лить под корень в утренние часы, чтобы до вечера почва просохла.

Подкормки перца после его высадки

Высадку культуры на огородные грядки выполняют на стыке мая-июня. В этот момент на растениях должно быть не менее 10 листьев и 1-2 цветка. Рассаду высаживают в подготовленную грядку. При перекопке в неё добавляют компост и нитроаммофоску. Перец высаживают по схеме: 60 на 30 см и почву вокруг растений немного уплотняют.



Совет!

Завершив высадку культуры, почву желательно покрыть мульчёй. Она будет сберегать тепло и задержит испарение влаги с грядки. Сразу после высадки перец желательно обработать биостимуляторами роста. Эти препараты стимулируют рост корневой системы.



После высадки, растениям на адаптацию дают 15 дней, после чего можно начинать делать подкормки. Для первой такой процедуры подойдут: раствор мочевины, коровяк или крапивный настой. Эти рецепты содержат достаточно азота и калия, требуемых для дальнейшего развития перцев.



Следующую подкормку делают спустя 2 недели. В это время происходит активный рост побегов перца, он массово зацветает. В подкормочный состав вводится фосфор и микроэлементы. Допускается использование древесной золы. Для чего её заливают нагретой водой и оставляют на 72 часа. После этого раствор сливают и проводят полив перца под корешок.



Также подойдёт такой подкормочный состав:

• навоз перепревший - 1 кг;

• помёт птичий - 0,5 кг;

• суперфосфат - 2 ст. л;

• вода - 10 л.

Все эти компоненты смешивают, заливают водой и оставляют стоять на 5 дней. Затем, при внесении под корень, 1 л. такой маточной жидкости разбавляют 9 л воды.



В период массового цветения перца можно привлекать пчёл и других насекомых для опыления цветков. С этой целью грядки опрыскивают таким составом:

• сахар - 100 г;

• борная кислота - 2 г;

• вода - 1 л.

Бор, находящийся в составе этого рецепта, стимулирует образование завязей плодов.



Важно!

Не желательно выполнять все подкормки одинаковыми удобрениями. Всегда лучше чередовать поливы разными удобрительными составами.



Для 3 подкормки, через 2-3 недели, можно применить комплексные составы – «Агриколу» или «Фертика».



Заключительную подкормку перцев в сезоне выполняют обычно комплексными удобрительными составами – «ГУМИ», «Агрикола», «Унифлор-рост», Гомельское, Нитроаммофоска.

Виды подкормок

Удобрения можно внести двумя способами: корневым и внекорневым. Корневой способ предполагает заделку удобрений в почву или полив сеянцев раствором удобрений под корень. В таком случае элементы питания попадают к плодам и листьям по сосудистой системе растений через некоторое время.



При внекорневой подкормке, удобрительный раствор наносится на листья растений методом опрыскивания. Действие удобрений происходит мгновенно. К этому варианту прибегают, когда нужно срочно поправить ситуацию, например, когда выявлен дефицит какого-то элемента питания.



Что делать, если перцы, после высадки на грядку, затормозили своё развитие?

Такое явление случается по разным причинам. Сначала надо осмотреть кустики на предмет обнаружения симптомов болезней или поражения вредителями. Если вредителей и болезней нет, тогда перцы следует подкормить одним из следующих удобрений:

• Нитроаммофоска;

• Фертика-люкс;

• птичий помёт.



Когда на кустах преждевременно происходит опадение листьев, то причиной этому может быть недостаток или переизбыток элементов питания. Понять чего не достаёт, поможет визуальная диагностика:

• листовые пластины серого цвета указывают на недостаток азота - требуется опрыскивание раствором мочевины;

• опадают завязи при недостатке бора - следует провести опрыскивание по листьям раствором борной кислоты;

• плохо завязываются плоды при недостатке фосфора - надо провести подкормку суперфосфатом, а количество азотных удобрений снизить;

• светлеют края листовых пластин при недостатке калия в питании - надо срочно внести удобрение, содержащее калий.



Правильная и своевременная высадка перца на грядку, поливы и рыхления важны для получения ожидаемого урожая. Но не менее важным является режим подкормок перца, при выращивании его в рассаднике, а потом и на огородной грядке.

Виктор Иммель, агроном

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::. прочитало: 250 | автор: sadovod | Вчера, 20:04 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.