







::. Рассада томатов: почему желтеют, скручиваются и сохнут листья? | Овощеводство / томаты Рассада томатов: почему желтеют, скручиваются и сохнут листья?

Если вы хотите добиться от томатов щедрого урожая, растения нужно окружить заботой еще на этапе рассады. В этом деле важно проявлять особую внимательность и уметь распознавать опасные признаки, о которых сеянцы сигнализируют изменением формы и окраски своих листочков.

Листья желтеют. Что делать?

Если листья томатов массово начали желтеть, причин может быть несколько:

- растения страдают от чрезмерного полива;

- в помещении, где стоит рассада, часто случаются перепады температуры воздуха;

- растениям приходится довольствоваться грунтом с повышенной кислотностью;

сеянцам не хватает питания;

- рассаду поразили болезни;

- растениям приходится ютиться в тесной емкости.

Сократите количество поливов – поливайте томаты, только когда верхний слой грунта заметно подсохнет. Подкормите малышей полным удобрением, обогащенным комплексом микроэлементов, если этого не было сделано ранее. Загущенные посадки незамедлительно приведите в норму: распикируйте сеянцы в отдельные горшки или более просторные ящики, заполнив их рыхлым плодородным грунтом нейтральной реакции. Организуйте дополнительную подсветку для рассады и сбалансируйте температуру в комнате. Если растения поразили болезни, пролейте грунт раствором Фитоспорина-М и одновременно опрыскайте рассаду таким же средством по листу.

Листья скручиваются. Что делать?

У некоторых сортов и гибридов (чаще у представителей черри томатов) легкое скручивание листовых пластин – норма. В противном случае пересмотрите уход за сеянцами:

Снизьте температуру

Основная причина скрутившихся листочков рассады – излишне теплый или даже жаркий микроклимат в помещении, который заставляет сеянцы уменьшать площадь испарения влаги путем сворачивания листьев. Доведите показатели термометра до +20-23°С в дневное время и +15-17°С в ночное – растения сразу расправят листья.



Нормализуйте режим полива

Поливайте рассаду регулярно и не допускайте сильного пересыхания грунта в ящике. Ежедневно орошайте воздух вокруг растений водой из мелкодисперсного пульверизатора, но не допускайте, чтобы капли влаги оседали на листьях. Для всех манипуляций используйте отстоянную воду комнатной температуры.



Сбалансируйте рацион растений

Возможная причина деформации листовых пластин – недостаток или переизбыток питательных соединений. Подкармливайте растения по оптимальной схеме: угостите распикированные сеянцы комплексным удобрением через 10-12 дней после травмирующей процедуры и повторите подкормку спустя пару недель. Отдавайте предпочтение комплексным препаратам с достаточным содержанием фосфора, цинка, меди и магния и готовьте рабочий раствор строго по инструкции.



Обезопасьте рассаду от вредителей

Скрученные листочки нередко сигналят о том, что сеянцы подверглись атаке вредных букашек – тли, белокрылки или паутинного клеща. Если армия врага малочисленная, воспользуйтесь народными средствами:



Листья засыхают. Что делать?

Если вы держите ящик с сеянцами на подоконнике, то угроза скорее всего исходит от «пылающей» батареи. Переселите рассаду в другое место либо завесьте батарею толстым пледом. Источник тепла к тому же сильно иссушает воздух – не забывайте орошать окружающее пространство вокруг сеянцев отстоянной водой.

Еще одна причина – засоленный грунт, который «испортился» из-за поливов жесткой водой либо избыточного внесения минеральных удобрений. Идеальное решение – пересадить растения в свежий субстрат, либо хотя бы заменить верхний слой грунта на порцию свежего.

Если томаты захандрили после пикировки, причина усыхания листвы – сильное повреждение корней. Защитите растения от прямых солнечных лучей, подержите неделю в прохладе (+16-18°С) и опрыскайте раствором любого комплексного удобрения, сократив дозу препарата вдвое.

Листья опадают. Что делать?

Если томаты сбрасывают семядольные листочки – это естественный процесс. Однако если сеянцы теряют настоящие листья, причина скорее всего кроется в заболевании – его нужно диагностировать и принять меры. Универсальный совет: пересадите рассаду в свежий грунт, пролейте ярко-розовым раствором марганцовки, переставьте тару в хорошо освещенное и проветриваемое место и обработайте растения по листу раствором биологического фунгицида (Фитоспорина-М, Фитолавина, Бактофита, Алирина-Б, Триходермина, Гамаира и т.п.).

Кудрина Ирина













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::. прочитало: 153 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.