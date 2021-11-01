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::. Томаты. Разнообразие ботанических признаков | Овощеводство / томаты
Томаты. Разнообразие ботанических признаков
Томатные растения отличаются от других овощей разнообразием своих ботанических признаков.
Обыкновенный вид состоит из трех подвидов: дикого, полукультурного и культурного. Последний имеет три разновидности: обычную, крупнолистную и штамбовую. Обычная разновидность включает в себя множество сортов и гибридов карликовых, детерминантных, полудетерминантных и индетерминантных (высокорослых) форм. Плодовые кисти (соцветия) бывают простыми, промежуточными, сложными и сильноветвящимися.
 В плодах различают формы: плоскую, плоскоокруглую, округлую, овальную, грушевидную и перцевидную. Сорта и гибриды могут иметь плоды от мелких (40 г) до крупных (более 200 г). Плоды разнообразны и в окраске: красные, розовые, желтые. Окраска плодов доходит иногда до фиолетовой и белой. Консистенция и вкус плодов также подвержены разнообразию.
 Томатные семена имеют чаще желтовато-серую окраску, плоскоокруглую форму, заострение со стороны рубчика, поверхность покрыта опушением. В 1 г может быть от 200 до 400 шт. Минимальный срок всхожести составляет 3-5 лет, обычный – 7-8 лет. При оптимальных условиях хранения в герметичной таре семена могут сохранить всхожесть более 15 лет. Больше семян образуют сорта мелкоплодные, меньше – крупноплодные, а совсем мало – салатные. Замечено, что более качественные семена получаются из части плодов со стороны плодоножки. На основании многолетних н а наблюдений профессор М. В. Рытов еще в начале XX в. советовал получать семена ранних сортов из плодов первых кистей, а поздних – из кистей последних.
 Для получения качественных семян намечают плоды с растений абсолютно здоровых и без признаков недостатка элементов питания. Сами плоды должны полностью отвечать сортовым признакам. В процессе формирования на материнском растении семена в плодах проходят необходимые биохимические превращения, зависящие от внешних условий, наличия в растении элементов питания и различных органических соединений. Полностью сформированные семена могут содержать 26,2-30,0 % белков, 4,0-6,4 % углеводов, 24,1-30,7 % жиров, витамины, фитогормоны и другие необходимые соединения. Полноценность семян томатов поддерживается и накоплением ими основных микроэлементов. По количеству последних на первом месте стоит железо, затем по убывающей следуют марганец, цинк, медь, бор, молибден. Меньше всего в семенах кобальта. Пока семена не закончат свой рост, продолжается и рост самих плодов. Из семян в мясистые ткани плодов поступают ростовые вещества. В плодах, перезревших на растениях, качество семян резко ухудшается. Семена даже могут начать прорастать в плодах.
Э. Феофилов, засл. агроном России




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