

::. Чтобы не было поздно, борьбу с фитофторозом томатов начинаю с посева семян | томаты / Здоровье дачного участка Чтобы не было поздно, борьбу с фитофторозом томатов начинаю с посева семян

Фитофтороз томатов — это грибковое заболевание, которое поражает томаты в теплице и в открытом грунте. Грибок может долго сохраняться в почве.

Фитофтороз в виде бурых пятен, быстро увеличивающихся в размерах, поражает сначала листья, затем плоды томатов.

Заболевание поражает томаты во второй половине лета, чаще в августе, когда перепады дневных и ночных температур увеличиваются, и стоит дождливая погода. Но если фитофтора пришла в теплицу, то вылечить растения уже невозможно. Возможно только попытаться замедлить развитие болезни, чтобы успеть спасти какую-то часть урожая.

Поэтому профилактическую борьбу с фитофторой необходимо начинать как можно раньше, лучше с посева семян.

Да именно с посева семян начинаются профилактические мероприятия против фитофторы и других заболеваний. Фитопатоген зимует в почве, в растительных остатках, а также на семенном материале. Поэтому перед посевом необходимо провести процедуру обеззараживания семян. Старым и проверенным способом обеззараживание семян является обработка семян в течение 15 мин в 1% -ом растворе марганцовки. В настоящее время имеются специальные препараты для обеззараживания семян. Я предпочитаю серебромедин.

Для дальнейшего выращивания выбираем самые сильные сеянцы, те, что появились первыми. Ведь болезни поражают в первую очередь слабые растения.

Место для выращивания томатов в теплице и в открытом грунте старайтесь выбирать подальше от посадки картофеля, или картофель сажайте подальше от томатов. Как правило, картофель быстрее поражается фитофторой, болезнь быстро переходит на томаты. Фитопатогены распространяются ветром, каплями воды, и можем занести мы через одежду.

И не забывайте про севооборот. Не следует выращивать томаты на месте, где они росли в прошлом году, или где произростал картофель.

Если посадки томатов производятся в открытый грунт, то профилактическая борьба с фитофтором будет затруднительна. В этом случае выбираем скороспелые сорта, чтобы успеть собрать урожай до возможного поражения томатов фитофторозом.

При высадке рассады в теплицу не следует загущать посадки. Активное развитие фитофтороза происходит в период чередования прохладных ночей и умерено теплых облачных дней при повышенной влажности воздуха.

Следовательно поливы в теплице производят обильно, но не часто, в первой половине дня, чтобы к вечеру верхний слой почвы слегка подсох. После полива обязательно проветривайте теплицу. Вообще двери в теплице старайтесь держать открытыми и днем, и ночью. И лишь, когда температура воздуха ночью опускается ниже 12-14 оС, двери в теплице нужно закрыть.

Хорошим способом полива томатов является капельный полив. При таком поливе влага поступает непосредственно в корневую системы. При этом влажность почвы и воздуха не увеличиваются.

Профилактикой против фитофторы является систематический (через каждые 15 дней) опрыскивание растений по листьям, например бордосской жидкостью, хлорокисью меди, серебромедином или другими современными препаратами. Но потреблять в пищу такие плоды следует через определенные промежутки времени.

Безобидным для здоровья человека является обработка растений томатов настоем чеснока. Конечно, эффект от народных средств менее ощутим, но зато он гарантирует безопасность для нашего здоровья.

200 г чеснока или его стрелок растолочь, залить в банке небольшим количеством воды, закрыть крышкой и настоять 4-5 ч. После чего настой процеживают, разбавляют в 10 л воды и этим раствором каждые 10-15 дней производят обработка растений томата по листьям.

Ну и конечно не забывайте о своевременных подкормках. Ведь болезни поражают прежде всего ослабленные растения. Ну а если вы все-таки заметили признаки фитофтороза на ваших растениях, то…, впрочем, об этом мы поговорим в следующий раз.

П. Соколов









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::. прочитало: 96 | автор: sadovod | Вчера, 17:12 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.