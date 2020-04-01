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::. Укроп. Сорт Буян | Овощеводство / укроп
Укроп. Сорт Буян
БУЯН. Последние три года я обратил внимание на новый сорт укропа кустовой формы - Буян. Это один из первых отечественных сортов кустового типа. Агротехника возделывания и порядок съема готовой продукции принципиально отличается от обычных сортов. Само растение сильнорослое, с высокой степенью облиственности. Масса зелени с одного растения 300-г, а с одного квадратного метра - до 3-4 кг. Все части растения сочные, ароматные, не грубеющие, с сильным восковым налетом. Содержание эфирных масел в 2,5-3 раза больше, чем у других сортов.
Сорт устойчив к стеблеванию. Отличается длительным периодом технической пригодности. Уборка зелени заключается в обрывании нижних (крайних) стеблей, а все растение продолжает расти. Цветоносы выбрасывает достаточно поздно - в августе, но на хорошей грядке они могут подняться выше человеческого роста.
В фазе цветения стебли можно использовать для засолки. При желании можно самому получить хорошие семена. Для возделывания данного сорта укропа надо применять другую агротехнику.
Высевать его следует в школку в теплице. Норма высева 0,1 г на 1 м2, с глубиной заделки 1,5 -2 см.
Взошедшие растения нужно обильно поливать. В фазе двух-трех настоящих листочков (40-дневную) рассаду высаживать на постоянное место по схеме 20 х 15 см. Для получения более высоких урожаев междурядья можно увеличить до 60-70 см. Скученной посадки в отличие от других сортов Буян не любит. Он стал любимым сортом укропа в моей семье.
А. Иванов, садовод-любитель




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::. прочитало: 139 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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