Укроп. Сорт Буян

БУЯН. Последние три года я обратил внимание на новый сорт укропа кустовой формы - Буян. Это один из первых отечественных сортов кустового типа. Агротехника возделывания и порядок съема готовой продукции принципиально отличается от обычных сортов. Само растение сильнорослое, с высокой степенью облиственности. Масса зелени с одного растения 300-г, а с одного квадратного метра - до 3-4 кг. Все части растения сочные, ароматные, не грубеющие, с сильным восковым налетом. Содержание эфирных масел в 2,5-3 раза больше, чем у других сортов.

Сорт устойчив к стеблеванию. Отличается длительным периодом технической пригодности. Уборка зелени заключается в обрывании нижних (крайних) стеблей, а все растение продолжает расти. Цветоносы выбрасывает достаточно поздно - в августе, но на хорошей грядке они могут подняться выше человеческого роста.

В фазе цветения стебли можно использовать для засолки. При желании можно самому получить хорошие семена. Для возделывания данного сорта укропа надо применять другую агротехнику.

Высевать его следует в школку в теплице. Норма высева 0,1 г на 1 м 2 , с глубиной заделки 1,5 -2 см.

Взошедшие растения нужно обильно поливать. В фазе двух-трех настоящих листочков (40-дневную) рассаду высаживать на постоянное место по схеме 20 х 15 см. Для получения более высоких урожаев междурядья можно увеличить до 60-70 см. Скученной посадки в отличие от других сортов Буян не любит. Он стал любимым сортом укропа в моей семье.

А. Иванов, садовод-любитель









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