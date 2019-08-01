Укроп. Сорт БОРЕЙ

БОРЕЙ. Один из лучших отечественных сортов укропа. Растения характеризуются прекрасной облиственностью, долго находятся в стадии технической спелости. Когда сорт Ранний Грибовский уже выбрасывает цветоносы, сорт Борей находится еще в стадии технической спелости. Листья крупные, рассеченные, со слабым восковым налетом. Сорт используется для выращивания высококачественной зелени. При посеве в открытом грунте в середине мая - в конце июня можно получить 2,5-3 кг с 1 м 2 превосходной зелени. Возможен второй посев в начале июля, удлиняющий поступление зелени до конца августа. Норма высева семян: 2 г на 1 м 2 с глубиной заделки 1,5-2 см.

Для засолки используют зонтики в фазе восковой спелости.

Надеемся, что этот сорт укропа будут постоянно расти на грядках многих наших уважаемых садоводов.

А. Иванов, садовод-любитель

Газета «САДОВОД»

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