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::. Укроп. Сорт БОРЕЙ | Овощеводство / укроп
Укроп. Сорт БОРЕЙ
БОРЕЙ. Один из лучших отечественных сортов укропа. Растения характеризуются прекрасной облиственностью, долго находятся в стадии технической спелости. Когда сорт Ранний Грибовский уже выбрасывает цветоносы, сорт Борей находится еще в стадии технической спелости. Листья крупные, рассеченные, со слабым восковым налетом. Сорт используется для выращивания высококачественной зелени. При посеве в открытом грунте в середине мая - в конце июня можно получить 2,5-3 кг с 1 м2 превосходной зелени. Возможен второй посев в начале июля, удлиняющий поступление зелени до конца августа. Норма высева семян: 2 г на 1 м2 с глубиной заделки 1,5-2 см.
 Для засолки используют зонтики в фазе восковой спелости.
Надеемся, что этот сорт укропа будут постоянно расти на грядках многих наших уважаемых садоводов.
А. Иванов, садовод-любитель
Газета «САДОВОД»
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::. прочитало: 82 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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