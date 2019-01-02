|"Огород. Сад. Загородный дом 2019" - 19-я Специализированная выставка-ярмарка
Даты проведения: 21-24 августа 2019 г.
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 253А, Сибэкспоцентр, ВК
Организаторы: Сибэкспоцентр, ОАО г. Иркутск, ул. Байкальская, 253А
Телефон: 8(3952) 352900
Тематические разделы выставки:
-Продукция плодоовощеводства;
-Семена и посадочный материал, почвогрунты, удобрения, средства защиты растений;
-Декоративные деревья, кустарники, хвойные растения, цветочные культуры;
-Флористика, цветочные оранжировки;
-Услуги питомников, оранжерей, ландшафтных дизайнеров, салонов цветов;
-Садово-огородный инвентарь, мини-техника;
-Клубы, кооперативы, объединения садоводов, огородников;
-Садово-парковый дизайн, ландшафтное проектирование, благоустройство участков и коттеджей;
-Коттеджи, дачные дома, бани, сауны, дворовые конструкции;
-Камины, печи, теплицы, оранжереи, зимние сады;
-Садово-парковая, дачная мебель, кованые и плетеные изделия;
-Материалы для мощения, дренажа, декоративного оформления;
-Электрооборудование, оборудование обогрева, водоснабжения, освещения, полива;
-Водные устройства (бассейны, водоемы, фонтаны);
-Малые архитектурные формы;
-Литература для специалистов, печатная и рекламная продукция.
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