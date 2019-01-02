"Огород. Сад. Загородный дом 2019" - 19-я Специализированная выставка-ярмарка

Даты проведения: 21-24 августа 2019 г.

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 253А, Сибэкспоцентр, ВК

Организаторы: Сибэкспоцентр, ОАО г. Иркутск, ул. Байкальская, 253А

Телефон: 8(3952) 352900



Тематические разделы выставки:

-Продукция плодоовощеводства;

-Семена и посадочный материал, почвогрунты, удобрения, средства защиты растений;

-Декоративные деревья, кустарники, хвойные растения, цветочные культуры;

-Флористика, цветочные оранжировки;

-Услуги питомников, оранжерей, ландшафтных дизайнеров, салонов цветов;

-Садово-огородный инвентарь, мини-техника;

-Клубы, кооперативы, объединения садоводов, огородников;

-Садово-парковый дизайн, ландшафтное проектирование, благоустройство участков и коттеджей;

-Коттеджи, дачные дома, бани, сауны, дворовые конструкции;

-Камины, печи, теплицы, оранжереи, зимние сады;

-Садово-парковая, дачная мебель, кованые и плетеные изделия;

-Материалы для мощения, дренажа, декоративного оформления;

-Электрооборудование, оборудование обогрева, водоснабжения, освещения, полива;

-Водные устройства (бассейны, водоемы, фонтаны);

-Малые архитектурные формы;

-Литература для специалистов, печатная и рекламная продукция.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»