Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Огород. Сад. Загородный дом 2019 | Выставки для садоводов / Выставки в России
Огород. Сад. Загородный дом 2019"Огород. Сад. Загородный дом 2019" - 19-я Специализированная выставка-ярмарка
Даты проведения: 21-24 августа 2019 г.
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 253А, Сибэкспоцентр, ВК
Организаторы: Сибэкспоцентр, ОАО г. Иркутск, ул. Байкальская, 253А
Телефон: 8(3952) 352900

Тематические разделы выставки:
-Продукция плодоовощеводства;
-Семена и посадочный материал, почвогрунты, удобрения, средства защиты растений;
-Декоративные деревья, кустарники, хвойные растения, цветочные культуры;
-Флористика, цветочные оранжировки;
-Услуги питомников, оранжерей, ландшафтных дизайнеров, салонов цветов;
-Садово-огородный инвентарь, мини-техника;
-Клубы, кооперативы, объединения садоводов, огородников;
-Садово-парковый дизайн, ландшафтное проектирование, благоустройство участков и коттеджей;
-Коттеджи, дачные дома, бани, сауны, дворовые конструкции;
-Камины, печи, теплицы, оранжереи, зимние сады;
-Садово-парковая, дачная мебель, кованые и плетеные изделия;
-Материалы для мощения, дренажа, декоративного оформления;
-Электрооборудование, оборудование обогрева, водоснабжения, освещения, полива;
-Водные устройства (бассейны, водоемы, фонтаны);
-Малые архитектурные формы;
-Литература для специалистов, печатная и рекламная продукция.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 21 | автор: sadovod | Сегодня, 15:02 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Январь 2019 (13)
Декабрь 2018 (32)
Ноябрь 2018 (22)
Октябрь 2018 (25)
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (23)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"