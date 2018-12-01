| "Обнови свой сад - 2019" - 16-я cпециализированная выставка
Место проведения: Москва, ВДНХ, пав 75В
Даты проведения: 17-20 апреля 2019г.
Организаторы: ОАО "Оргтехцентр "Интероптторг"
Россия, 127422, Москва, улица Тимирязевская, дом 1, строение 2
Телефоны (495) 984-81-27, 611-89-82, 611-89-72
e-mail: interopttorg@rcnet.ru
Основные тематические разделы:
- Садово-огородный инструмент
- Семена цветов и овощей
- Саженцы перспективных сортов декоративных и плодовых деревьев и кустарников
- Газонные травы
- Удобрения и средства защиты растений
- Новые технологии обработки древесины и переработки плодоовощной продукции
- Теплицы
- Дачная мебель
- Новые элементы декоративного оформления сада
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