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::. Бессмертник годами сохраняют свой цвет и форму | Зелёная аптека
Бессмертник годами сохраняют свой цвет и форму
Сейчас в агропечати активно развивается тема посева лекарственных растений на огородах и грядках. Хочу посоветовать читателям «Садовода» еще одно лекарственное растение, которое можно посеять и в зиму, под названием цмин. Это растение хорошо известно цветоводам, но и владельцам участков тоже будет не лишним о нем знать и его выращивать. Вообще-то это растение «живет» под тремя названиями: бессмертник, цмин, гелихризум. В степных районах европейской части нашей страны, в Восточной Сибири широко распространен многолетний бессмертник песчаный (Helichrysum arenarium) из семейства астровых. Его также называют цмин песчаный, желтые кошачьи лапки, сухоцвет, золото солнечное. Буквальный же перевод родового названия с греческого будет – helios – солнце и chrysos – золото. Бессмертником он назван потому, что его засушенные цветки годами сохраняют свой цвет и форму. В народе бессмертник называют еще и «мороз-травой», так как неувядающие цветки его ставят за двойными рамами, чтобы всю зиму они напоминали о погожей поре. Хороши цветки и в сухих букетах. Полезно знать и то, что там, где лежит бессмертник, не бывает моли. На вегетативных побегах этого растения располагаются листья, которые образуют прикорневую розетку, а уже из нее поднимаются цветоносные побеги. Цветет бессмертник песчаный с мая по сентябрь. Плоды его – продолговатые семянки 0,7- 1,2 мм длиной, коричневатого цвета. В медицине используют соцветия. Секатором срезают соцветия с цветоносами длиной до 1 см и немедленно сушат. Как показывает опыт, задержка с сушкой сырья ведет к снижению его качества. Сырье раскладываем тонким слоем (3 см) на бумаге. Можно разложить на льняной ткани в прохладном помещении. Пересыхания сырья не допускаем. В течение дня не менее 2 раз массу перемешиваем. Срок годности высушенного бессмертника – 3 года.
 Бессмертник входит в состав желчегонных сборов.
Например: цветки бессмертника – 4 части, листья трифоли – 3 части, листья мяты перечной – 2 части, плоды кориандра – 1 часть. Сбор применяют при холециститах.
Способ употребления: 2 ст. л. заваривают двумя стаканами кипятка, настаивают 20 мин, процеживают и пьют по полстакана 3 раза в день за 20 мин до еды. В медицине используют соцветия, содержащие флаоноидные гликозиды, флавоноиды, эфирное масло, ситостерин, стеролин, жирные и органические кислоты, каротиноиды, витамины C и K, горькие и дубильные вещества, минеральные вещества и микроэлементы. Лекарственные формы бессмертника широко применяются при острых и хронических заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, холециститах, желчно-каменной болезни и гепатитах.
  Почву под бессмертник готовим с осени, внося под основную перекопку вразброс компост (3 кг на 1 м2) и комплексные минеральные удобрения (18-20 г). Весной, прорыхлив землю, семена бессмертника высеваем в рядки или лунки, расстояние между которыми 45 см. Можно семена сеять и под зиму. При весеннем посеве всходы обычно появляются на 7-10-й день. Рыхля и пропалывая посевы, необходимо соблюдать меры предосторожности, стараясь не засыпать мелкие всходы и не повреждать их корневую систему. Бессмертник часто повреждается гусеницами репейницы, картофельной и хризантемовой тлями, белой ржавчиной. Против репейницы эффективна суспензия пиретрума (1-1,5 %), при белой ржавчине помогает 1 %-й раствор бордоской жидкости.
И. Кривега
Газета «САДОВОД»






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