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::. Сухоцветы для зимних букетов (гелихризум, ксерантемум) | Цветоводство
Сухоцветы для зимних букетов (гелихризум, ксерантемум)
Гелихризум, бессмертник, цмин, семейство астровых. Выращивают на срезку и как обсадочное растение. Наиболее известен гелихризум прицветниковый, родом из Австралии и Новой Зеландии. Светолюбивый и холодостойкий многолетник, выращиваемый как летник, высотой от 25 до 100 см. Не переносит переувлажнения. Соцветия диаметром 4-5 см (у полиплоидных сортов более крупные). Желтые трубчатые цветки окружены пленчатыми прицветниками различной окраски - белой, желтой, ярко-оранжевой, розовой, пурпурной или красной. Размножают семенным путем, но можно сохранить маточник и в феврале укоренить в теплице черенки.
Посев проводят в марте. Всходы появляются на 5-6-й день. В открытый грунт растения высаживают в первой половине мая. Гелихризум зацветает во второй половине июня. Для сухих букетов соцветия срезают в бутонах или в начале роспуска, позднее они теряют декоративность из-за дозаривающихся семян, образующих «пушок» в центре корзинки. Семена созревают через 30-40 дней после начала цветения. В 1 г их содержится 1,5 тыс.


Ксерантемум, сухоцвет, семейство астровых. Произрастает на юге европейской части России, на Северном Кавказе и в Средиземноморье. Для сухих букетов выращивают ксерантемум однолетний. Неприхотливое, засухоустойчивое, холодостойкое и светолюбивое растение высотой 40-50 см. Простые или махровые соцветия диаметром 3-4 см окрашены в кремовый, сиреневый или фиолетовый цвет.
Семена высевают в теплице в начале апреля или сразу в открытый грунт. Всходы появляются на 7-10-й день. Рассаду высаживают в середине мая (расстояние между растениями 10-20 см). Цветение начинается в июле и продолжается до сентября. Соцветия срезают в полуроспуске. Корзинки рекомендуется опускать на 2-3 секунды в раствор соляной кислоты (1:12) для сохранения естественной окраски. Семена созревают в августе - сентябре, их собирают, когда соцветия побуреют. В 1 г содержится 600 семян.
Д. Кудрявец, А. Коваленко
Газета «САДОВОД»
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