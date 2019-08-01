



::. Сухоцветы для зимних букетов (аммобиум, гелиптерум) | Цветоводство Сухоцветы для зимних букетов (аммобиум, гелиптерум)

К сухоцветам относят истинные однолетники и многолетники, культивируемые в нашем климате как летники. Растения сеют весной в грунт или выращивают предварительно рассаду (в зависимости от продолжительности вегетационного периода). Чтобы они обильно цвели, необходимы регулярные подкормки комплексными минеральными удобрениями и плодородная почва.

Большинство видов засухоустойчиво и плохо переносит переувлажнение и затенение. Некоторые очень теплолюбивы и погибают даже при слабых заморозках (целозия), другие цветут до глубокой осени, невзирая на холода (гелихризум).

Чтобы получить качественный материал для букетов, очень важно вовремя срезать побеги с соцветиями и правильно их сушить. Цветоносы связывают в небольшие пучки (15-25 штук), предварительно удалив листья, и развешивают головками вниз в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Приводим описание и агротехнику наиболее распространенных сухоцветов.



Аммобиум, семейство астровых. В культуре известна крупноцветковая садовая форма аммобиум крылатого. Многолетник родом из Австралии, в наших условиях выращивается как летник. Светолюбивое, засухо-и холодостойкое растение высотой 50-80см. Соцветия мелкие, диаметром 2-3 см, на одном побеге 3-5 штук, декоративность им придают пленчатые белые чешуи обертки и желтые трубчатые цветки.

Семена аммобиума весной сеют в грунт (при готовности почвы) или во второй половине марта в теплице на рассаду. Всходы появляются на 5- 6-й день. Цветение начинается через 2 месяца после посева и продолжается до заморозков.

Для сухих букетов соцветия срезают в полуроспуске, когда трубчатые цветки еще не видны. Семена созревают через 2-2,5 месяца после начала цветения. Их собирают по мере побурения соцветий. В 1 г содержится около 2,4 тыс. семян.





Гелиптерум, акроклиниум, семейство астровых. В культуре распространены г. розовый, гелиптерум Менглса и гелиптерум Санфорда. Наиболее известен гелиптерум розовый, родом из Австралии. Светолюбивый, холодостойкий, относительно

засухоустойчивый однолетник высотой 30-50 см. Стройные цветоносы, выходящие из розетки листьев, заканчиваются одиночными корзинками диаметром 2,5-5 см. Пленчатые прицветники белые, светло- или ярко-розовые, трубчатые цветки желтые или почти черные. Семена сеют сразу в грунт или в теплице в апреле. Всходы появляются на 5-6-й день. Рассаду высаживают в мае (расстояние между растениями 20-25 см). Гелиптерум зацветает в конце июня - начале июля. Побеги срезают в сухую погоду, когда соцветия только начинают развертываться. Семена созревают через 30-40 дней после начала цветения, их собирают, когда корзинки поникнут. В 1 г содержится около 400 семян.

Реже встречается гелиптерум Менглса, родом также из Австралии. Невысокое растение (20-30 см) стойкими, серовато-зелеными ветвящимися стеблями. Соцветия мелкие, 2-2,5 см в диаметре, белые, нежно- или ярко-розовые, снаружи покрыты серебристыми чешуйками. Выращивают также, как гелиптерум розовый. Заготавливать материал лучше целыми веточками, т. к. стебли очень тонкие и короткие. Соцветия г. Менглса - незаменимый материал для маленьких, изящных букетиков. Семена созревают в конце июля - августе. В 1 г содержится около 800 семян.

На срезку выращивают и гелиптерум Санфорда. Высота растения 30-40 см. Тонкие, сильно опушенные стебли заканчиваются головковидными соцветиями, состоящими из мелких ярко-желтых корзинок. Выращивают так же, как вышеописанные виды. В 1 г содержится около 2,5 тыс. семян.

Продолжение (гелихризум, ксерантемум)

Д. Кудрявец, А. Коваленко

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::. прочитало: 138 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.