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::. Мал, да удал: выбираем электроинструмент для мелких работ на даче | Дачное строительство
Мал, да удал: выбираем электроинструмент для мелких работ на даче
Сегодня невозможно представить себе жизнь на даче без мощного и надежного электроинструмента под рукой. Дрели, перфораторы, шуруповерты, болгарки и многое другое — все это помогает эффективно справляться с мелкими (и не очень) работами, которые за городом возникают довольно часто.
О самых нужных на даче электроинструментах и их особенностях, а также о том, на что стоит обратить внимание при выборе, рассказывает продавец-консультант «Леруа Мерлен Каширское шоссе» Баранов Илья.
Современные электрические помощники позволяют значительно повысить качество работы и сэкономить большое количество времени и сил. Хорошего инструмента сегодня много — конкуренция среди производителей высока, поэтому каждый стремится сделать свой продукт еще лучше, удобнее и эффективнее. Определиться с выбором во всем этом многообразии бывает непросто. Какой инструмент обязательно стоит взять на дачу и на что обратить внимание при выборе?

Шуруповерт
Стоит только столкнуться с необходимостью собрать шкаф или беседку, обшить помещение, поставить забор или поменять замок, как сразу становится понятно, насколько может облегчить жизнь шуруповерт. Этот небольшой инструмент заменит целый комплект отверток, а реверсивный механизм позволит быстро демонтировать любую конструкцию.
Шуруповерты бывают аккумуляторными и сетевыми. Как правило, предпочтение отдается аккумуляторным моделям, т. к. с ними можно работать везде, не задумываясь о наличии функционирующей розетки. Это особенно актуально именно в дачных условиях.
Чем выше мощность аккумулятора, тем больше возможностей у данного инструмента. Так, для периодических работ в доме достаточно мощности от 3,6 до 12 В. Аккумулятор с напряжением от 14 до 18 В позволит выполнять более длительные и сложные работы, в том числе с кровельными саморезами.
Батареи различаются по времени зарядки: чем быстрее заряжается аккумулятор, тем быстрее вы сможете закончить работы. Бытовые модели, которые чаще всего используются для небольших работ, заряжаются от 3 до 7 часов. Период работы между подзарядками определяется емкостью аккумулятора.
Лучше приобрести шуруповерт с двумя аккумуляторами в комплекте, чтобы в работе не возникали перерывы. Пока заряжается один, вы работаете с другим. Шуруповерты продаются в различной комплектации. Это может быть только отдельный прибор или прибор вместе с набором насадок. Выбирайте второй вариант, чтобы под рукой всегда была нужная насадка.
Шуруповерты делятся на домашние (бытовые) и профессиональные. Основное их различие в мощности и периоде непрерывной работы. Профессиональные модели выдерживают высокие нагрузки и справляются со сложными строительными задачами. Но для мелких ремонтных работ на даче подойдет бытовая модель — она отлично справится с рядовыми ситуациями и будет значительно дешевле профессиональных.

Дрель
Инструмент, который точно есть у любого мастера в доме и особенно актуален для дачи и мастерской, — это, конечно, дрель. Современная дрель представляет собой универсальный многофункциональный инструмент, назначение которого не ограничивается сверлением отверстий.
Дрели бывают безударные и ударные. Первые подходят для точных и чистых работ по дереву, пластику и металлу, вторые позволяют работать с твердыми материалами (камнем, кирпичом, бетоном) и являются наиболее популярными благодаря эффекту удара. Бытовая дрель отличается от профессиональной мощностью, а значит, областью применения. Не стоит покупать мощную модель «на вырост», если вы планируете использовать инструмент для мелких бытовых задач.
При выборе дрели обратите внимание на тип патрона — быстрозажимной и ключевой. Первый позволит затянуть сверло рукой, второй требует специального ключа, который нужно носить с собой. Бытует мнение, что ключевые патроны надежнее, но это миф. Многие предпочитают именно быстрозажимной патрон, чтобы не зависеть от дополнительного элемента.

Перфоратор
Когда мощности и возможностей дрели недостаточно, на помощь приходит перфоратор. Это «тяжелая артиллерия» среди бытового электроинструмента, но довольно часто используемая на даче — в строительстве и проводке коммуникаций.
Он может сверлить, долбить и способен пробиться сквозь бетонные и кирпичные стены практически любой толщины. Если говорить о мощности перфоратора, то имеет смысл рассматривать ее вкупе с энергией удара. В перфораторе, в отличие от дрели, ударная функция является основной и реализована очень качественно. Удар создается с помощью специального механизма — пневматической помпы, которая гораздо более надежна и долговечна, чем зубчатая шестерня у дрели. От мощности также зависит толщина бура, с которым может работать перфоратор.
При выборе перфоратора обратите внимание на количество режимов. Большинство перфораторов имеют три режима удара: сверление, сверление с ударом и долбление. Но есть модели, которые работают только в двух режимах — сверление и сверление с ударом. Как правило, это перфораторы небольшой мощности для периодических работ.
Из-за особенностей конструкции патрона в перфораторах используются не стандартные сверла, а специальные буры — SDS-plus и SDS-max. Отличить одно от другого можно по хвостовику: классическое сверло имеет обычный цилиндрический хвостовик, а бур — специальные выемки в хвостовике. Патрон в перфораторах обычно быстрозажимной и позволяет легким движением руки менять буры.

УШМ (болгарка)
С резкой металла, камня и керамики, а также с обработкой бруса — например, для строительства и внутренней отделки беседки — превосходно справится угловая шлифовальная машинка (УШМ), или болгарка. Для резки, шлифовки и зачистки разных материалов используются круги разного диаметра. Для небольших работ подойдут диски диаметром до 125 мм, при этом мощность инструмента под этот размер может быть разная — от 500 до 1000 Вт. При выборе обратите внимание на наличие антивибрационной функции, устройства плавного пуска и защиты от застревания диска, которые обеспечат максимальную точность, комфорт и безопасность.
Какой инструмент вы бы ни выбрали, главное — чтобы он справлялся на отлично с работой, которую вы выполняете чаще всего. В гипермаркетах товаров по обустройству дома и сада представлен большой ассортимент моделей от разных производителей. Там можно не только посоветоваться со специалистом, но и протестировать инструмент на специальном стенде, чтобы увидеть его в деле и понять, насколько удобно вам с ним работать.



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::. прочитало: 70 | автор: sadovod | Сегодня, 12:42 | Комментариев 0 |
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