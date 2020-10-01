ПТИЦЫ КАК ПРЕДСКАЗАТЕЛИ ПОГОДЫ («Земледельческая газета» 1902 г.)

Наилучшими предсказателями погоды следует считать наших птиц.

Когда ворона начинает спозаранку каркать, то это предвещает хороший день, таковой же предвещает, когда ворон прокаркает 3-4 раза, взмахнув при этом своими крыльями

Когда павлин издает непрерывные крики, попугаи без умолку болтают, гуси выказывают беспокойство, а утки часто окунаются, выпрямляясь затем на воде - то все это предвещает дождь.

Когда голуби поздно вечером возвращаются домой, то это предвещает дождь на несколько дней.

Когда пев чие птицы много щебечут и призывают друг друга для того, чтобы вместе собраться или чайки прилегают к берегу и начинают кричать, то это предвещает дождь или бурю.

Когда куры слишком усердно купаются в песке или в земле или петухи поздно вечером поют, то это бывает к дождю.

«Земледельческая газета» 1902 г.

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