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::. Советы по уходу за пионами | Цветоводство
Советы по уходу за пионами
Наиболее распространённые заболевания пионов - серая гниль (ботритис), фузариос, а также вирусные - карли­ковость, курчавость листьев. Иногда на корнях растений образуются наросты, это говорит о том, что растения поражены нематодой.
Против серой гнили и фузариоза рекомендуется приме­нять опрыскивание 1%-ной бор­доской жидкостью два раза в год. В конце октября у растений обре­зают листья до уровня земли, опрыскивают, а затем окучивают пион на высоту до 15 см, Ранней весной пионы освобождают от земли и вновь опрыскивают.
Посадив рядом с пионами бархатцы, вы убережете пионы от нематоды: она не любит запаха бархатцев. Хорошо также после осенних заморозков закопать бархатцы под пионами.
Если бутоны после их по­явления не увеличиваются, надо сделать внекорневую калийную подкормку из расчета 1-2 сто­ловые ложки бесхлорного калий­ного удобрения на ведро воды (10л). Подкормку делают в виде опрыскивания по листьям сразу после цветения, желательно в сумерках.
Срезая цветы для букетов, помните, что махровые сорта срезают в стадии полураспустив­шегося бутона, а немахровые - в стадии окрашенного бутона. Если вы хотите привезти в город с дачи красивый свежий букет пионов, советуем вам воспользоваться следующими рекомендациями. Срезать цветы лучше всего рано утром. Для перевозки заверните срезанные цветы во влажную отжатую марлю, а поверх нее - в газету. Чтобы букет дольше стоял в вазе, добавьте на один литр воды пол-ложки 9%-ного уксуса или четверть чайной ложки лимонной кислоты. Каждые три дня меняйте воду и добавки.
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::. прочитало: 33 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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