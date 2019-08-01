Цветник в августе нуждается в заботе

А теперь перейдем в наше любимое место цветника - розарий. Многие сорта еще в полном цвету и, казалось бы, готовы цвести так до самого снега. К сожалению, мы не можем им этого позволить. Здесь отменяются все подкормки, кроме калийных. Все молодые, бордовые побеги прищипываются в середине месяца. В это же время обрываются все новые бутоны. Цветоводы знают, что завядшие цветки удаляются, не дают им завязать плодики.

В конце августа у роз можно вырезать старые нецветущие ветви под самый корень. Но особо спешить с этим не следует, чтобы не стимулировать рост новых побегов. Лучше всего вырезку проводить во время первых заморозков, замазывая крупные срезы варом, а остальные окучивая землей.

Однолетние растения в цветнике нуждаются в другой заботе. Чтобы продлить их цветение, необходимы не только подкормки, но и удаление увядших цветков.

Для укрупнения цветков георгин с начала месяца удаляют все бутоны кроме 1-3-го на стебле. В это же время выкапывают для прогревания луковицы сортовых тюльпанов, крокусов и гиацинтов. Луковицы гладиолусов выбирают несколько позже, но, если вы не готовите их на срезку, рекомендуется выщипнуть пестики у всех цветков. Это сохранит силы луковицам.



Клематисы, цветущие на побегах прошлого года, нуждаются в удалении отцветших плетей, так же, как некоторые их сорта, дающие махровые цветы только на второгодичных плетях.

Август - последний месяц лета. Но если стоит хорошая погода, то лето в осень перетечет незаметно. Полнятся закрома - радуется душа огородника, однако конец августа еще не конец дачного сезона. Да, готовятся к отлету птицы, но мы с вами остаемся на своей земле и хлопот впереди еще очень много. Да и птицы не все улетают, хотя зимой им приходится тяжелее, чем нам. Осень еще впереди, а растения уже напоминают нам о ее приближении. Прислушаемся к ним!

А. Кремнева, агроном



































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