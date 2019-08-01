Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Цветник в августе нуждается в заботе | Цветоводство
Цветник в августе нуждается в заботе
А теперь перейдем в наше любимое место цветника - розарий. Многие сорта еще в полном цвету и, казалось бы, готовы цвести так до самого снега. К сожалению, мы не можем им этого позволить. Здесь отменяются все подкормки, кроме калийных. Все молодые, бордовые побеги прищипываются в середине месяца. В это же время обрываются все новые бутоны. Цветоводы знают, что завядшие цветки удаляются, не дают им завязать плодики.
В конце августа у роз можно вырезать старые нецветущие ветви под самый корень. Но особо спешить с этим не следует, чтобы не стимулировать рост новых побегов. Лучше всего вырезку проводить во время первых заморозков, замазывая крупные срезы варом, а остальные окучивая землей.
Однолетние растения в цветнике нуждаются в другой заботе. Чтобы продлить их цветение, необходимы не только подкормки, но и удаление увядших цветков.
Для укрупнения цветков георгин с начала месяца удаляют все бутоны кроме 1-3-го на стебле. В это же время выкапывают для прогревания луковицы сортовых тюльпанов, крокусов и гиацинтов. Луковицы гладиолусов выбирают несколько позже, но, если вы не готовите их на срезку, рекомендуется выщипнуть пестики у всех цветков. Это сохранит силы луковицам.

Клематисы, цветущие на побегах прошлого года, нуждаются в удалении отцветших плетей, так же, как некоторые их сорта, дающие махровые цветы только на второгодичных плетях.
Август - последний месяц лета. Но если стоит хорошая погода, то лето в осень перетечет незаметно. Полнятся закрома - радуется душа огородника, однако конец августа еще не конец дачного сезона. Да, готовятся к отлету птицы, но мы с вами остаемся на своей земле и хлопот впереди еще очень много. Да и птицы не все улетают, хотя зимой им приходится тяжелее, чем нам. Осень еще впереди, а растения уже напоминают нам о ее приближении. Прислушаемся к ним!
А. Кремнева, агроном

















Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 147 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама






календарь
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Август 2019 (20)
Июль 2019 (24)
Июнь 2019 (20)
Май 2019 (20)
Апрель 2019 (24)
Март 2019 (21)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"