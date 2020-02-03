



::. Как избежать ошибок при выращивании рассады петунии | Цветоводство Как избежать ошибок при выращивании рассады петунии

Петуния один из самых любимых цветов - однолетников у большинства садоводов. Высаживать ее можно в клумбы, подвесные кашпо, различные декоративные емкости – везде петуния будет радовать обильным цветением до самых холодов. Но, к сожалению, вырастить хорошую рассаду петунии удается не каждому.

Процесс выращивания рассады петунии достаточно долгий 2,5 – 3 месяца. Её сеянцы очень нежные - легко могут погибнуть из – за нарушений условий выращивания. Поэтому очень важно соблюдать основные моменты посева и ухода за рассадой петунии.

1 важный фактор – срока посева семян.

В средней полосе нашей страны сеять петунию на рассаду можно начинать с конца февраля – начала марта. Ампельные и каскадные петунии развиваются дольше, их можно начать сеять на 10-14 дней раньше.

Как правило, многие садоводы, особенно новички, торопятся, высевают семена очень рано, чуть не с января месяца. Такой ранний посев приводит к тому, что рассада начинает вытягиваться от недостатка света, ее приходится прищипывать, чтобы сдержать рост. И смысл раннего посева в таком случае теряется.

Если семена посеяны очень густо, то в этом случае можно получить еще более плачевней результат – сеянцы начинают постепенно гибнуть из – за невозможности нормального развития и возникновения заболевания «черная ножка» рассады. Поэтому с посевом петунии торопиться не стоит.

2 фактор – качественный грунт.

Для посева петунии нужно обязательно подготовить рыхлый питательный грунт хорошего качества. Желательно добавить агроперлит (1/4 часть от объема). Семена у петунии очень мелкие, всходы очень нежные. Проросткам будет трудно пробиться в «тяжелом» грунте.

Для профилактики появления « черной ножки» грунт нужно обязательно обеззаразить - например, проморозить, обработать «Фитоспорином» или другим препаратом.

3 фактор – правильный посев.

Семена петунии прорастают на свету, их нельзя присыпать землей!

Её семена очень мелкие, пылевидные, они продаются или не обработанные, или дражированные - покрытые специальной оболочкой для облегчения посева.

Не обработанные семена, как правило, высевают классическим способом – в рассадные емкости. Самая главная проблема в этом случае - посеять семена не густо, чтобы не спровоцировать гибель сеянцев от « черной ножки». Для этого их можно смешать с прокаленным речным песком или использовать способ посева семян по снегу: разложить на поверхности почвы небольшой слой снега и аккуратно высеять семена. Темные семена будут хорошо видны на снегу, по мере таяния снега они окажутся на поверхности грунта.

С посевом дражированных семян обычно проблем нет. Их аккуратно распределяют по поверхности грунта при помощи пинцета или зубочистки, обязательно немного прижав к поверхности почвы.

4 фактор – уход за посевами.

Очень ответственный этап.

Посевы помещаем в парничок – под стекло, пленку, в пакеты.

До появления всходов поддерживаем температуру на уровне +23...+25 0С.

Посевы регулярно проветриваем, тряпочкой убираем конденсат.

По мере пересыхания почвы увлажняем ее из пульверизатора теплой водой. Периодически в воду можно добавлять «Фитоспорин» (по инструкции) для профилактики заболеваний и регуляторы роста («Эпин», «Циркон» и тд) - для стимулирования прорастания.

Когда начнут появляться всходы, емкости с посевами переносим под лампы для досвечивания. Температуру нужно немного снизить.

Парничок можно будет убрать, когда сеянцы окрепнут и у них появятся первые настоящие листочки. Сразу снимать пленку с рассады нельзя, нежные растения очень чувствительны к перепаду влажности. До этого времени нужно продолжать проветривание, постепенно увеличивая время.

Полив рассады петунии на этой стадии выращивания должен быть очень аккуратным. Петуния не любит попадание влаги на листья, поэтому желательно использовать для полива медицинский шприц без иголки, с помощью которого смачивать только почву.



5 фактор – правильный уход за рассадой

После того как рассада петунии немного окрепнет, она начинает интенсивно развиваться – наращивает листья и корневую систему.

Поэтому по мере роста рассады ее нужно будет распикировать в более свободную тару.

Через 10 дней после пикировки рассаду можно подкормить любым комплексным удобрением для рассады.

На стадии рассады петунии находится долго, а растения требовательны к минеральному питанию, поэтому

подкормки нужно проводить через каждый 14 дней

После появления 5-6 листа петунию (кроме ампельной) нужно «прищипнуть» - удалить точку роста. Такой прием позволит сформировать более компактный, обильно цветущий куст.

6 фактор - закалка рассады.

Петуния теплолюбива, высаживать в открытый грунт ее можно только после наступления устойчивой теплой погоды. А до этого времени ее нужно постепенно закалять – приучать к изменению условий выращивания.

Екатерина Гаврилова











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::. прочитало: 119 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.