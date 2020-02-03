







::. Тюльпаны в нашем саду | Цветоводство Тюльпаны в нашем саду

Кого не может радовать вид цветущих тюльпанов, сверкающих яркими красками в щедрых лучах весеннего солнца?! После хмурых дней ранней весны в мае обычно наступает солнечная теплая погода и в это время расцветают тюльпаны. Они стали обычными не только в садах, но и на улицах наших городов, украшая перекрестки и скверы ярко-красным ковром.

Тюльпаны - это многолетнее луковичное растение из семейства Лилейных. В природе известно около 150 видов, произрастающих в горных и степных районах Северной Америки, Средней и Малой Азии. Много дикорастущих тюльпанов в Туркмении, Узбекистане, в Крыму, на Кавказе, на Алтае. В европейские сады тюльпаны попали в 16 веке из Турции и быстро получили общее признание; в Голландии тюльпан стал любимым цветком и до сих пор там ведется селекция и промышленное разведение тюльпанов.

Для тюльпанов предпочтительнее выбирать участки с легкой супесчаной, богатой перегноем почвой и нейтральной или щелочной PН 7-7,5) реакцией почвенного раствора. При подготовке участка вносят полное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий (по 20-30 г на 1 м 2 ). Органические удобрения, особенно навоз, можно вносить за год до посадки, но не под луковицы. Посадку производят осенью - с конца сентября, когда температура почвы упадет до 4-6°С, что наиболее благоприятно для укоренения луковиц. Глубина посадки 7-15 см в зависимости от величины луковиц, расстояние между растениями 10-15 см. После посадки необходимо участок замульчировать, т.е. прикрыть слоем торфа, листа или лапника.

Весной проростки тюльпанов появляются фазу после стаивания снега. В это время проводят первую подкормку минеральными удобрениями, содержащими 2 части азотных, 1 часть фосфорных и 1 часть калийных удобрений. Их рассыпают между рядками и заделывают в почву. На 1 м 2 берут 35 г аммиачной селитры или 20 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли. В период бутонизации проводят вторую подкормку, но при этом уменьшают количество азотных и увеличивают фосфорные удобрения. Непременным условием ухода за тюльпанами является частое рыхление почвы, особенно после поливов и дождей.

Самыми ранними по цветению являются сорта группы Простых ранних и сорта тюльпана Кауфманна - обычно низкорослые обсадочные сорта. Средние по времени цветения, к которым относится группа Дарвиновых гибридов, - высокорослые, с крупными красными или желтыми цветами, цветут во второй декаде мая. В зависимости от погодных условий цветение продолжается две-три недели. После отцветания листья и стебель желтеют и отмирают. В наших условиях это наступает примерно в начале июля. При срезке цветка следует оставлять на растении не менее двух нижних листьев, чтобы обеспечить хорошее развитие луковицы. Если посадки предназначены для выращивания луковиц, тогда производят удаление цветков, при этом оставляя стебель. На сортовых посадках одновременно проводят удаление примесей.

Выкопку производят после того, как начнут подвядать стебли, а луковицы покроются коричневой чешуей. Не следует слишком запаздывать с выкопкой, так как, если не останется следов от растения, легко потерять луковицы или повредить их лопатой. Очень важно учитывать то обстоятельство, что у мелких луковиц замещающая луковица образуется на длинном столоне, значительно углубленном в почву. Поэтому надо втыкать лопату достаточно глубоко (на 25-30 см), чтобы вынуть молодую луковицу. Как правило, она белого цвета.

Первыми выкапывают ранние сорта и по мере засыхания надземных органов - средние и поздние сорта. Часто возникает вопрос, а обязательно ли ежегодно выкапывать тюльпаны, если луковицы хорошо зимуют и могут на одном месте расти несколько лет? Дело в том, что цветок будущего года закладывается в луковице в период покоя, после выкопки, и для этого необходимы достаточно высокие температуры. А в наших северных условиях конец лета, как правило, бывает прохладным и влажным, что задерживает дифференциацию цветка. Кроме того, в одном гнезде образуется несколько луковиц, которые с годами теснят друг друга, они мельчают и цветение ухудшается. Вот почему предпочтительно производить выкопку тюльпанов ежегодно.

После однодневной просушки при умеренной температуре на воздухе (под навесом в ящиках) луковицы вносят в проветриваемое помещение, приспособленное для дальнейшей просушки при температуре 22-25°С, которая продолжается 15-20 дней. За это время луковицы просушиваются и созревают. После этого их очищают от земли и старых корней и сортируют по величине на три фракции: 1 - диаметром 4 см и больше, II-от 3 до 3,9 см, III-от 2,5 до 2,9 см. Мелкие луковицы - детки также сортируют на 3-4 фракции и используют для размножения. Дальнейшее хранение луковиц до посадки проходит в помещении при 15-18°С, постепенно снижая ее до 13-15°С. Помещение должно быть сухое, в противном случае луковицы заплесневеют. Перед посадкой (в сентябре-октябре) следует проверить луковицы и все поврежденные и заболевшие выбраковать.

Основной бич тюльпанов - вирусное пестрение, при котором на лепестках появляются белые или желтые штрихи и полосы, иногда цветок почти обесцвечивается и из розового превращается в белый с розовыми штрихами. На темно-красных цветках может появиться черная штриховатость. Пораженные вирусом растения имеют более мелкие цветки, теряют свои сортовые признаки и могут стать источником заражения других растений. Поэтому запестревшие растения (а это можно обнаружить еще при бутонизации) следует немедленно убрать вместе с комом земли и уничтожить. Усиливается развитие болезни при несоблюдении агротехники, ранней или слишком поздней посадке. Снижается заболеваемость при выращивании из мелких луковиц, при заглубленной посадке и тщательной выбраковке запестревших растений.

Наибольшее распространение в промышленном цветоводстве получили Дарвиновы гибриды, созданные в Голландии путем скрещивания садовых сортов со среднеазиатским видом - тюльпаном Фостера. Эти сорта имеют крупные цветки на высоких стеблях, окраска цветка ярко-красная (Рузвельт, Оксфорд, Лондон, Парад) или желтые (Голден, Оксфорд, Бьюти оф Апельдорн и другие сорта).

Т. Тамберг, доктор с.-х. наук

Газета «САДОВОД»









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::. прочитало: 124 | автор: sadovod | Вчера, 11:35 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.