







::. Гвоздика китайская: посев и уход за рассадой | Цветоводство Гвоздика китайская: посев и уход за рассадой

Многие садоводы питают любовь к гвоздике китайской – чудному растению, которое может одновременно похвастаться ярким продолжительным цветением и удивительной неприхотливостью в уходе.

Широкий сортовой ассортимент этой культуры позволяет подобрать для посадки как однолетние, так и многолетние разновидности с простыми, полумахровыми или махровыми цветками самой разнообразной окраски – хороши сорта и с однотонными соцветиями, и с пестрыми. Здесь найдутся как кустики-карлики высотой всего 15-20 см, так и более высокорослые экземпляры, вырастающие до 40-50 см.

Гвоздика китайская – цветок универсальный. Он эффектно смотрится на клумбе, в миксбордере и на альпийской горке, прекрасно развивается в мобильном контейнере и становится отличным выбором при оформлении бордюра. Гвоздика украсит окружающее пространство своим пышным цветением с июня по август, порадует некапризным нравом и болезнеустойчивостью, стойко перенесет невзгоды погоды и не потребует к себе какого-то особенного ухода.

Семена многолетних сортов проще посеять сразу в грунт в конце весны, когда за окном установится температура +18-20°С – растения предстанут во всей красе на следующий год. Однолетники, которые обычно зацветают через 3 месяца после появления всходов, традиционно выращивают через рассаду – это позволяет добиться цветения от растений уже в июне. С этой целью к севу семян можно приступать уже в конце февраля или начале марта – при таком подходе окрепшие сеянцы высаживают в открытый грунт во второй половине мая.

В качестве рассадной тары могут выступить пищевые контейнеры с крышкой – они позволят создать оптимальный микроклимат, который будет способствовать быстрому и дружному прорастанию семян. Контейнер заполняют рыхлым плодородным грунтом – это может быть как покупной субстрат для цветочных культур, так и самостоятельно приготовленная почвосмесь. В последнем случае в качестве компонентов почвосмеси используют листовую и огородную землю, вызревший перегной и промытый речной песок, смешивая их в пропорции 1:1:2:0,5 соответственно. На 5 л такой смеси добавляют 0,5 ст. золы и 1 ст.л. любого полного минерального препарата.

На дно контейнера с заранее проделанными отверстиями для стока жидкости сначала следует уложить слой дренажа толщиной в пару сантиметров, а затем насыпать почвенный субстрат и хорошо его увлажнить. Высеянные семена присыпают почвой слоем 0,5 см, слегка прижимают грунт ладонью и увлажняют сверху из пульверизатора.

Контейнер до появления всходов держат при +20-22°С, регулярно открывают крышку для проветривания, убирают с нее конденсат. Когда появятся ростки, крышку удаляют, переносят емкость на самый светлый подоконник и при этом снижают температуру до +14-16°С – в таких условиях сеянцы не будут вытягиваться.

В период выращивания рассаду гвоздики потребуется досвечивать до 12-14 ч. в сутки, регулярно поливать (избегая переувлажнения грунта) и изредка подкармливать – достаточно двух подкормок комплексным органоминеральным препаратом, проведенных через 10-12 дней после появления всходов и спустя пару недель после пикировки.

Пикировку рассады проводят, когда растения сформируют первую пару настоящих листочков – малышей пересаживают в отдельные горшочки или стаканы, заполненные свежим субстратом. Когда растения окрепнут и подрастут, проводят прищипку: острыми ножницами обрезают макушки растений над 4-ой парой настоящих листьев – это стимулирует ветвление и позволяет в будущем получить пышные кустики с многочисленными соцветиями.

Китайская гвоздика – растение холодостойкое. Высаженная в грунт рассада легко переносит похолодания, но только в том случае, если перед высадкой пройдет закалку. Для этого за 10-14 дней до предполагаемой высадки рассаду начинают выносить на свежий воздух. Вначале растения держат в саду или на открытой лоджии по несколько часов в день, затем постепенно увеличивают время прогулки и в конечном итоге оставляют ночевать под открытым небом.

Закаленные сеянцы пересаживают на подготовленную грядку, переваливая из стаканов вместе с комом земли в лунки, расположенные с шагом 15-30 см (в зависимости от силы роста сорта). Рассаду пересаживают без заглубления.

Важный нюанс: грядку для китайской гвоздики нужно разбивать на солнечном месте – в тени растения плохо развиваются и скудно цветут. Идеальный вариант для этой культуры – плодородные суглинки. Если почва на участке далека от такого состояния, имеет смысл немного похлопотать: сдобрить грунт органикой и минеральными препаратами, тяжелую почву разрыхлить, песчаной – добавить влагоемкости с помощью перепревших опилок, вызревшего перегноя или компоста. Если грядка готовится весной, то в кислую почву заделывают древесную золу или доломитовую муку – китайская гвоздика хандрит при пониженном уровне Рн.

Если в дальнейшем изредка баловать гвоздику подкормками и не забывать поливать в засуху, то она раскроет свой талант в полной мере – будет долго и пышно цвести, раскрашивая дачный пейзаж фейерверком красок.

Кудрина Ирина













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::. прочитало: 153 | автор: sadovod | 26 февраля 2020 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.