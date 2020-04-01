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::. Бархатцы: как вырастить крепкую рассаду | Цветоводство
Бархатцы: как вырастить крепкую рассаду
Бархатцы (тагетес) – самый популярный однолетник, который полюбился дачникам за неприхотливость, яркое и продолжительное цветение. Эта цветочная культура выделяется некапризным нравом и удивительной жизнестойкостью – вырастить ее сможет любой новичок. А чтобы растения порадовали своими солнечными цветками пораньше, имеет смысл посеять семена на рассаду – в выращивании сеянцев бархатцев тоже нет никаких сложностей.
Сортовой ассортимент бархатцев сегодня настолько широк, что вы сможете только с помощью одной этой культуры преобразить свой дачный участок до неузнаваемости. Здесь найдутся и высокорослые красавцы высотой 0,7-0,8 м с огромными цветочными корзинками диаметром до 15 см, и карлики высотой не более 20 см, которые выступят в роли прекрасного украшения бордюров.
Однако не забывайте, что сила роста того или иного сорта напрямую повлияет на то, когда растение зацветет. В зависимости от сорта такой интервал может быть растянут от 1,5 до 3-х месяцев после появления всходов. Поэтому если хотите, чтобы ваш сад скорее украсился яркими красками, приступайте к севу семян на рассаду в апреле. Окрепшую рассаду бархатцев вы сможете пересадить в открытый грунт в возрасте 5-7 недель – карликовые сорта к этому моменту уже успеют сформировать бутоны или даже зацветут.
Имейте в виду, что тагетес – культура теплолюбивая, которая не переносит отрицательных температур. Планируйте высадку рассады в грунт только после того, как в вашем регионе полностью минует угроза возвратных заморозков. Если устойчивое потепление приходит в ваши края только в конце мая или начале июня, высевайте семена на рассаду в середине или второй половине апреля (особенно если дело касается мелколистных и низкорослых сортов). Высокорослые разновидности с длительным периодом вегетации можете высевать на рассаду уже в первых числах месяца.
Теплица позволит высадить сеянцы на пару недель раньше и, соответственно, вы можете высевать семена на рассаду в более ранние сроки. Солнечные цветы не только украсят помещение защищенного грунта, но и выступят в роли репеллента – отпугнут от овощных культур насекомых-вредителей.
Для посадки выбирайте свежий посевной материал – семена этой культуры резко теряют всхожесть уже через 2-3 года после сбора. Качественные свежие семена бархатцев дадут ростки уже через 4-6 дней, если будут находиться при температуре +20-22°С. Вы можете высевать семена сухими в рассадный ящик с влажным грунтом. А можете сначала прорастить семечки во влажной ткани и с помощью пинцета высадить по одному в отельные стаканы – без пикировки сеянцы будут развиваться более быстрыми темпами.
Рассадную тару можно заполнить покупным субстратом для цветочных культур. Альтернативный вариант – составить почвосмесь самостоятельно, смешав перегной, торф, дерновую землю и промытый речной песок в соотношении 1:1:1:0,5. На 10 л такой смеси добавьте 1 стакан золы и 1 ст.л. любого комплексного препарата. Посейте семена по предварительно увлажненному грунту, присыпьте почвой слоем около 1 см, слегка прижмите ее ладонью и накройте тару стеклом.
До появления всходов держите ящик при температуре +20-25°С. С появлением ростков снизьте на неделю показатели до +14-16°С – это поможет сеянцам сформировать хорошую мочку корней и защитит их от вытягивания. В дальнейшем держите растения при +18-22°С. Когда на улице потеплеет, переселите рассаду на застекленную лоджию – здесь можно днем открывать окна и постепенно приучать малышей к свежему воздуху.
Все, что потребуется бархатцам в период домашнего пребывания – это регулярный полив.
Подкормки понадобятся лишь в том случае, если грунт недостаточно плодороден. Для этой цели можете воспользоваться любым органоминеральным препаратом – готовьте рабочий раствор для подкормки согласно инструкции. Первая подкормка – спустя 10-12 дней после всходов, вторая через 2-3 недели после первой или спустя 10-12 дней после пикировки, если растения изначально росли в общем ящике.
Не затягивайте с пикировкой сеянцев – процедуру нужно провести, когда растения сформируют по 3-4 настоящих листочка. Для пересадки выбирайте просторные стаканы или горшки либо воспользуйтесь рассадными кассетами с большими ячейками. После пикировки на неделю снизьте температуру в помещении до +15-17°С и притеняйте растения от прямых солнечных лучей.
Такой уход рассаде бархатцев очень понравится, и вы получите к запланированному сроку крепкие коренастые растения, которые порадуют обильным и продолжительным цветением.
Кудрина Ирина




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::. прочитало: 88 | автор: sadovod | Сегодня, 10:23 | Комментариев 0 |
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