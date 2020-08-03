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::. Солидаго (Solidago), золотарник, золотая розга | Цветоводство
Солидаго (Solidago), золотарник, золотая розга
Солидаго (Solidago), золотарник, золотая розга - растение, которое насчитывает около 130 видов и произрастает в природе в Северной и Южной Америке (горные районы), умеренных областях Евразии - на опушках лесов, каменистых участках. Название растения происходит от латинского слова «Solidari», что означает «укреплять» и подтверждает использование солидаго в народной медицине для укрепления сосудов, при мочекаменной болезни и др.
В настоящее время в культуре распространено около 20 видов солидаго, много садовых форм и гибридов. В садоводстве одним из первых (с 1648 г.) начали выращивать золотарник канадский (S. conadensis), который имеет некоторое внешнее сходство с мимозой. Этот вид явился родоначальником многих гибридных форм, отличающихся по высоте, величине, форме, оттенкам соцветий и срокам цветения.
Сегодня в продаже есть низкорослые сорта: Golden Thum, Golden Dwarf, (высота 30 см, соцветия золотистого оттенка), Lemore (высота 45 см, соцветия лимонно-желтые). Очень декоративны среднерослые сорта: Раtio (компактный куст, высота 60 см, соцветия золотистого оттенка, цветет в июле - августе), Goldenmosa (высота 75 см, соцветия с раскидистыми пушистыми цветками, очень похожими на мимозу), Lena (высота 75 см, соцветия золотисто-желтого оттенка), Реter Pan (куст плотный, прямостоячий, высота до 90 см). Высокорослый сорт Golden Wings достигает 1,8-2 м.
Все виды золотарника размножают делением корневищ (ранней весной или осенью). Высаживать черенки нужно через 80-100 см, на солнечных или полутенистых участках с богатой, достаточно влажной почвой. Кроме того, солидаго хорошо размножается семенами.
Это солнечное растение не только наполнит золотистым цветом цветочные миксбордерные композиции, но и пригодится в качестве декоративного дополнения к букетам.
А. Гринталь
Газета «САДОВОД»




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::. прочитало: 351 | автор: sadovod | 31 июля 2020 | Комментариев 0 |
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