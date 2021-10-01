

::. Цветы – сильное композиционное средство | Цветоводство / Ландшафтный дизайн Цветы – сильное композиционное средство

Яркие и привлекательные цветы – необходимая группирующая часть сада. Но они теряются, когда равномерно рассеяны по всему участку. Цветы – сильное композиционное средство, помогающее организовать весь участок – вход в дом, изгибы дорожки, уголок отдыха, детскую комнату и т. д. Выбирайте для цветочного оформления простые приемы, не требующие больших затрат труда.

В окружении газона создайте по вашему желанию цветущий островок круглой, овальной, квадратной или любого мягкого контура формы и размера. Он может быть плоским или приподнятым над окружающей поверхностью на 10-15 см. Такое положение позволяет обозревать его с любой точки участка. Цветущий островок можно устроить и у тыльной тенистой стороны надела, на фоне живой изгороди, забора или у стены дома. Островной стиль клумбы был популярен в западных странах и в России в XX в. Таким образом решалась главная проблема – парадное украшение сада. Важно, чтобы островные клумбы были пропорциональны и соответствовали общему стилю участка и окружающей обстановке. Такая клумба является доминантой ландшафта, балансируя на фоне открытого газона и обеспечивая нарядом любой пейзаж. Прекрасно, если островная клумба хорошо просматривается со стороны дома, из его дверей и от каждого угла участка. Поскольку она обозревается со всех сторон, необходимо создать удобный подход к образующим ее растениям. В центре клумбы помещаются самые рослые экземпляры. Обычно размер высоких растений должен соответствовать половине ширины клумбы, поскольку более высокие создают дисбаланс или тяжеловесность. В центре клумбы очень эффектны вечнозеленые культуры. Более низкие по размеру растения (около 60 см) располагаются ближе к краю по ранжиру. Они должны отличаться высокой декоративностью: оригинальной формой и окраской. По периметру цветника располагаются почвопокровные. Кроме того, отдельные группы растений должны отличаться по срокам цветения. Необходимо создать ощущение баланса и ритма путем повторения цветов, их групп и комбинаций внутри клумбы. Можно использовать принцип симметрии, когда одна сторона повторяет другую, создавая эффектный ритм. Это лучше, чем устраивать непосредственный контраст обеих половин. Особенность островных клумб заключается в создании четкой каймы из бордюрных растений, чьи колеры цветков и листьев хорошо контрастируют с травой газона. Фокусом островных клумб может служить глиняная ванночка-поилка для птиц, солнечные часы или же помещенный на возвышении контейнер с ампельными цветами.

Островные цветники живописно смотрятся в окружении каменного бордюра, повторяющего контур бордюра цветочного. При этом вокруг клумбы снимается дерн, а его место заполняется гравием, щебенкой, камнями. Если позволяет площадь газона, можно устроить две близкие по форме и оформлению клумбочки, расположив их симметрично подходу к дому. Уход за клумбами заключается в систематическом удалении сорняков и отцветших головок цветков, в поливах и подкормках, укрытии на зиму теплолюбивых растений. Если клумба на газоне находится на солнечном месте и обеспечена обильной циркуляцией воздуха, то растения вырастают мощными и здоровыми, не нуждаются в креплении и в борьбе с вредителями и болезнями. Большие островные клумбы могут быть трансформированы в более сложную композицию – миксбордеры с кустарниками и низкими деревцами (особенно вечнозелеными) в центре и почвопокровными по краю. Такие посадки очень интересны зимой, когда в нашем распоряжении только сухоцветы.

Миксбордер очень красочен, поэтому ему необходим однотонный фон. Такой миксбордер хорошо вписывается и в боковую часть участка, расположенную на фоне и в прелестной тени забора, живой изгороди из кустарников и деревьев. Исключительно хорош миксбордер в уголке отдыха, где можно спокойно оценить тонкие сочетания растений. Его заполняют папоротниками, тенелюбивыми многолетниками и однолетниками, а также кустарниками. Подбор ассортимента для миксбордера чрезвычайно важен. Растения подбирают так, чтобы конец цветения одного вида или сорта совпадал с началом цветения другого. Следует избегать растений трудоемких по уходу, особенно требующих выкапывания для сохранения их на зиму (бегонии, георгины, гиацинты, гладиолусы, розы). Можно ограничиться ирисом бородатым, лилиями, нарциссами (крупнокорончатыми и трубчатыми гибридами), которые не требуют ежегодного выкапывания. Для них достаточно мульчирования на зиму и укрытия лапником. Можно использовать менее трудоемкие растения, не требующие повседневного ухода, а также многолетники, которые нуждаются в делении и пересадке через два-три года. Это аквилегия, анемона, арабис, армерия, астильба, бузульник, гайлардия, гвоздика, гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентра, купальница, лиатрис, лилейник, лилии, люпин, морозник, крупноцветковая ромашка, примула, роджерсия, хоста и другие. Предпочтение следует отдать неприхотливым растениям, способным успешно развиваться в широком диапазоне освещенности и влажности, на любых окультуренных почвах, растущих без пересадки на одном месте несколько лет, устойчивым к вредителям и болезням, зимостойким. К ним относятся бадан, бруннера, вербейник, гелениум, горец, гравилат, дороникум, золотарник, лихнис, мак восточный, мальва, монарда, наперстянка, почти все очитки, рудбекия. Незимостойкие, прихотливые,

размножающиеся самосевом, быстроразрастающиеся, агрессивные растения – ландыши, фиалку душистую, фаларис, энотеру – лучше не использовать. Порядок расположения растений по высоте подобен вышеописанному. В центре или на заднем плане произвольными группами размещают высокие растения, которые служат доминантой общей композиции – дельфиниум, многолетние астры, лилии, лихнис и др. Средний пояс миксбордера составляет основу композиции. Он заполняется несколькими экземплярами растений среднего размера. Для края миксбордера, переднего плана композиции подходят низкорослые и почвопокровные растения. Их можно заменить однолетниками: алиссумом, годецией, петунией и др. Здесь растения сажают достаточно плотно, чтобы подчеркнуть контур цветника. В миксбордере наиболее эффективными являются контрастные сочетания колеров. Например, красные маки и синие ирисы, желтая лапчатка и фиолетовые астры, пурпурная астильба и сизозеленая хоста и множество других возможных сочетаний. Сизые, серые и серебристые растения делают композицию наиболее декоративной. Гармоничное сочетание красок более уместно в небольших по размеру цветниках. Для создания особенно выразительного сочетания растений необходимо использовать контраст текстуры листьев. Лучше всего рядом размещать растения с разной фактурой листьев. Ирис с мечевидными листьями – рядом с ажурной дицентрой, астильбу с хостой, лилейники с купальницей. Создание миксбордера – творение не одного года. В первый год будет много свободного места между многолетними растениями. Их следует заполнять однолетниками (астрами, петунией, настурцией, бархатцами и др.) или почвопокровными. Однолетние растения осенью убирают, а многолетние почвопокровные легко пересадить в любой момент. Декоративный сад не должен отнимать у хозяев много сил и времени. Здесь предпочтительны культуры, которые растут без особого ухода. Такой сад всегда уютен и опрятен. Начинающих цветоводов хочется предостеречь от излишней пестроты и нагромождения цветов. Форму любого цветника можно подчеркнуть бордюром из песка, гравия, щебня или торцами спилами жердей диаметром 4-10 см. Если на участке нет места для больших цветников, нетрудно сделать разнообразные цветочницы – они ведь тоже островки цветов в саду. Их преимущество – в возможности перемещения. В них хорошо посадить яркие летники – астры, настурцию, бегонию, лобелию, петунию; двулетники – маргаритки, анютины глазки. Из нескольких переносных цветочниц можно создать красивые композиции. В этом случае в нескольких цветочниках нужно разместить цветы, различные по окраске и форме. К крупным и ярким цветам подсадите ажурные гипсофилы или невысокий аспарагус.

Т. Бархатова

Газета «Садовод»

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::. прочитало: 81 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.