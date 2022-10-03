

::. Размножение роз зеленым черенкованием, и подготовка укоренившихся черенков к зиме | Цветоводство Размножение роз зеленым черенкованием, и подготовка укоренившихся черенков к зиме

Зеленым черенкованием можно размножать многие плодово-ягодные и декоративные культуры, в том числе и некоторые сорта роз, о чем я рассказывал в июле этого года. Сегодня я хочу показать результаты, рассказать о том, что я делал далее. И самое главное, впереди зима. Как сохранить молодые растения роз, об этом наше видео.

Вегетативный способ размножения растений основан на способности восстановить растение из отдельной его части, что называется регенерацией. Так, например, стеблевые черенки могут образовывать корни, а корневые – восстанавливать надземную систему. При этом способе размножения сохраняются полностью свойства материнского растения.

Если, вам понравиться роза, которая растет, например, у соседей, можно попросить отрезать одну веточку, и получить из неё свой посадочный материал. Что, собственно, сделал и я в этом году. Правда сорт этой розы соседи назвать не смогли, а размножать черенкованием, к сожалению, можно не все сора роз. А попробовать, конечно, можно.

Для лучшего корнеобразования черенков необходима определенная зрелость побега. Установлено, что у роз лучше укореняются черенки, взятые с побега примерно за неделю до цветения. Оптимальное время для зеленого черенкования у нас в Ленинградской области вторая половина июня – начало июля. А затягивать нельзя, так, как черенок должен успеть укорениться и окрепнуть до наступления зимы.

Из побега я нарезал три черенка. Черенки слишком малого размера (2–3 см) укореняются плохо, оптимальная длина черенка должна быть 10–20 см, с 3 междоузлиями. Нижний срез я сделал косой, отступив от почки около 1 см. Верхний – над верхней почкой.

Через листья испаряется влага, находящаяся в растении, а корневая системы её поглощает. Но у наших черенков есть листья, и нет корневой системы.

Листья для укоренения необходимы, они являются основными фотосинтезирующими органами растения, обеспечивают черенок пластическими и другими веществами, без которых невозможен процесс образования корней.

Чтобы сократить испарение влаги, я удалил листья с черенка, оставив лишь верхние.

Опудрил низ черенка корневином и посадил в горшочки, углубив черенок см на 2 в приготовленный субстрат. Субстрат готовил без всяких удобрений, смешав торф и песок в пропорции 1:1.

Но ведь и оставшиеся листья испаряют влагу.

Что делать?

Затенить растение и создать высокую влажность воздуха.

Для этого я в затенённом месте поставил дуги из проволоки, накрыл их полиэтиленовой пленкой, и в созданный парничок поставил горшочки с черенками. Поливы чередовал с опрыскиванием в первые дней 10 по 3 раза в день, затем несколько реже. Через 3 недели появились молодые зеленые ростки, значит черенки начали укоренятся. Растущему растению необходимо питание. В середине августа я высадил розочки в открытый грунт, предварительно внеся в почву компост, фосфорные и калийные минеральные удобрения.

Об удачном укоренение говорить несколько рановато, ведь впереди зима. Как сохранить укоренившиеся черенки в первую зиму?

Существуют разные способы. Зимой растения находятся в состоянии покоя. В конце осени и начале зимы - в состояние глубокого покоя, во второй половине зимы и в начале весны – в состояние вынужденного покоя, это когда растение готово пробудиться, но пробуждение сдерживает лишь низкая температура воздуха. Чтобы наши розочки не замерзли и не проснулись раньше времени, они должны находиться в условиях, где температура воздуха лежит в интервале примерно от -5 до +4оС.

Если у вас есть лоджия, погреб или подвал, где температура воздуха соответствует данным параметрам, то можно в августе пересадить укоренившиеся черенки не в открытый грунт, а в более просторную посадочную тару, а когда температура воздуха опустится до -5-6оС, убрать их туда, где температура воздуха соответствует необходимым параметрам на зиму.

Ну а я оставлю укоренившиеся черенки, там, куда я их высадил, и обязательно сооружу для них укрытие. Но торопиться не следует. Сейчас лишь начало октября, корни и сами растения еще растут и укрепляются. А во второй половине октября я замульчирую почву компостом, можно торфом и сразу, пока мульчирующий материал не намок под дождем, поставлю дуги, и накрою их полиэтиленовой пленкой. Сверху можно и нужно все это утеплить, например, опавшей листвой. Но что очень важно, торцы при этом должны быть открыты, а закрывать торцы необходимо, когда температура воздуха опустится до -5 - 6оС. Зимой под снежным покровом температура будет стабильной и даже при сильных морозах или оттепелях соответствовать необходимым параметрам. Если зима будет малоснежной, то накидайте слой снега тепличку. А ранней весной не забудьте открыть сначала торцы, а затем снять укрытие.

И если весной черенки будут живы и здоровы, то только тогда можно сказать, что размножение черенкованием прошло успешно.





Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Самый простой способ размножения смородины

ЗЕЛЕНЕ ЧРЕНКОВАИЕ просто и доступно каждому садоводу

Время зеленого черенкования плодово-ягодных и декоративных культур наступило

Усы садовой земляники для размножения

Разведение роз черенкованием

::. прочитало: 239 | автор: sadovod | 3 октября 2022 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.