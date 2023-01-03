



::. Что посеять из цветочных культур в январе на рассаду и по снегу | Цветоводство Что посеять из цветочных культур в январе на рассаду и по снегу

Из овощных культур сеять в январе пока нечего. Готовим тару, почву и приобретаем семена.

Напомню, что наш регион – это Санкт-Петербург.

Поэтому сразу перейдем к цветочным культурам.

А вот из цветочных культур можно посеять с начала января бегонию, во второй половине января можно посеять гвоздику Шабо, Гелиотроп. Семена бегонии высевают на поверхности влажной почвы, не присыпают, а лишь слегка прижимают. Посевы помещают в теплое светлое место. Посадочную тару накрывают стеклом или убирают в полиэтиленовый пакет. Семена гвоздики Шабо укладывают рядками или в разброс и присыпают слоем грунта около 3 мм. Семена Гелиотропа также разбрасывают по поверхности или укладывают в бороздки и присыпают слоем почвы. Но все эти культуры с успехом можно посеять и позже - в феврале.

Следующими на очереди агератум, лобелия, флокс летний, вербена, но с посевами этих культур следует повременить хотя бы до февраля. Конечно, нетерпеливым цветоводам можно и эти культуры посеять в январе и получить цветущие растения уже в апреле на подоконнике, но в этом случае пикировку производят в большие посадочные тары, и обеспечивают растения всеми необходимыми подкормками и должным уходом.

Выращивание рассады – дело не легкое, рассада требует дополнительной подсветки и постоянного внимания. Пересушивание или переувлажнение почвы может привести к её гибели.

Но существует и другой способ посева холодостойких цветочных культур в январе – это посев по снегу прямо на постоянное место. Правда в этом случае не удастся получить забега и раннего цветения, но растения при таком посеве вырастают крепкими, реже болеют, у цветочных культур дольше происходит период цветения.

По снегу можно сеять семена холодостойких культур: васильков, ибериса, мака, эшшольции, годеции, гипсофилы, кларкии, душистого табака, львиного зева, гвоздики китайской, петунии, календулы и других повторю холодостойких культур.

Правда почву под такие посевы лучше готовить с осени и внести под перекопку органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные. Но если это не сделано, то внесение удобрений можно перенести и на весну, добавив к вышеперечисленным и азотные минеральные удобрения.

А сам процесс прост. На местах, где планируются посевы, раскладываются или рассыпаются семена. Сверху семена присыпаются небольшим слоем снега, чтобы их не склевали голодные птицы или не унесло их порывами ветра. Желательно, чтобы слой снега под семенами не превышал 25-30 см. Зимой семена окажутся под толщей снега, пройдут естественную стратификацию, закалятся, а ранней весной снег растает, семена прижмутся к влажной почве и быстро начнут прорастать. Цветение растений, посеянных под зиму или по снегу начинается в среднем недели на 2 раньше тех, что посеяны весной.

Под конец еще раз напомню, что для растений очень важны первые две недели жизни, в этот период закладываются все важнейшие процессы вегетации, которые определяют дальнейшее развитие растения, включая цветение и урожайность, поэтому постарайтесь, как только весной растения тронутся в рост, чтобы они были обеспечены питанием всеми необходимыми элементами.

Г. Соколов

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::. прочитало: 322 | автор: sadovod | 4 января 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.