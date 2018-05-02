Способы размножения ягодных кустарников

Конец апреля-начало мая наиболее благоприятное время для размножения смородины и особенно крыжовника, у которого черенки приживаются значительно хуже, чем у смородины. В земле делают бороздки, в которые укладывают выбранные (лучше свисающие или почти лежащие на земле) ветви, присыпают их почвой и прикрепляют к земле рогульками. У крыжовника можно просто присыпать концы ветвей землей. В течение вегетации наблюдают и ухаживают за этими ветками: присыпают при необходимости землю, поливают, рыхлят почву. К осени молодые растения ягодников будут вполне готовы для пересадки на постоянное место. Иногда непосредственно на кусте и дереве ветви укореняют путем их окольцевания. Для этого на ветку надевают рукав из пленки и заполняют раствором гетероауксина (2,5 таблетки на 1 л воды), а спустя 1 -2 суток заменяют этот раствор смесью плодородной земли и торфа. Существует старинный способ размножения: срезанный черенок сажают в картофелину (лучше поздних сортов), которую высаживают в открытый грунт. При таком способе размножения у растений формируется слабая корневая система, их требуется пересаживать в защищенное место под укрытие для доращивания.



Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»