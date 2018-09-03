



::. Мочалки растут в огороде? | Ваш сад Мочалки растут в огороде?

Иногда на рынках и базарах, а то и прямо на улице продают мочалки. "Но кому может прийти в голову, что они растут в огороде? Однако это действительно так. Эти мочалки получают из растения, название которого—люффа. Существуют две разновидности люффы: цилиндрическая и остроребристая. Первой нужно целых 20 дней для созревания, и она очень теплолюбива. Вторая же менее капризна к почве и климату, реже поражается грибковыми заболеваниями, но и плоды у нее мельче — до 40 см.

Семена у мочалки с огорода черные, напоминают арбузные, но оболочка более грубая. Перед тем как высадить, их помещают в зольный раствор на 2 — 3 дня, а когда они наклюнутся, сеют в отдельные емкости. В теплицу рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. В середине июня обычно появляются цветки. Женские цветки у люффы одиночные, ярко-желтого цвета, довольно крупные, а мужские гораздо мельче, растут кистью. Если пчелы не летят на растения, нужно опылить их вручную, а чтобы лучшие завязи смогли дозреть, лучше всего обрезать боковые побеги без завязей и нижние ответвления.

К концу сентября при правильном уходе можно получить удлиненные, похожие на «огурцы» плоды, но с упругой «шерстяной» корой. Плоды срезают с плодоножек и сушат при комнатной температуре. Высушенные плоды гремят семенами. Чтобы получить конечный результат — мочалки, ножом аккуратно отрезают кончик плода, семена высыпают, а затем плод опускают минут на 10—15 в кипяток, после чего кора легко снимается и обнажает прекрасные белые мочалки, прочные и надежные.

Садоводам, желающим заняться выращиванием мочалок, следует знать, что при температуре ниже +10°С люффа замедляет рост, а при 0°С и вовсе погибает, зато от болезней и вредителей она совсем не страдает. Да, в условиях нашего короткого и северного лета люффу вполне можно выращивать, а лучше нее мочалки не бывает.

Ф. Войтович

Газета"Садовод"



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::. прочитало: 213 | автор: sadovod | Вчера, 11:16 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.