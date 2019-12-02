

Птичья столовая на садовом участке

Кормушку для птиц сооружают обычно осенью.

Повесить кормушку в саду или у окна своей комнаты совсем несложно. Птицы очень хорошо отзываются на заботу: две синички за один день могут уничтожить вредителей на сорока яблонях.

Оформляя птичью столовую, старайтесь делать не очень большие кормушки: чем больше птиц - тем больше опасность заражения инфекционными болезнями. Корм (семена растений, хлебные крошки, просо, овес, ягоды) должен быть сухим и чистым. Закладывают его в кормушки один раз в неделю, предварительно убрав остатки предыдущего птичьего пиршества. С наступлением весны кормушку вымойте горячей водой, отремонтируйте и уберите до будущего сезона.











А пока выбирайте архитектурный проект.



Кусочек несоленого сала для синичек можно подвесить на ветке.



Удобны крытые кормушки.



Важно лишь, чтобы крыша была немного шире самой кормушки и достаточно покатой - снег с нее должен сползать.



Столик с бортиками наиболее прост в изготовлении, но снег с него придется сметать каждый день. Автоматические кормушки по конструкции напоминают деревянный ящик, с косо поставленной передней стенкой.





Нижним краем она не доходит до дна кормушки на 10-16 мм. Через эту щель насыпанный сверху корм попадает на лоток. Крышка укрепляется на петлях и делают ее в форме навеса.











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