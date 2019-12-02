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::. Птичья столовая на садовом участке | Ваш сад

Птичья столовая на садовом участке
Кормушку для птиц сооружают обычно осенью.
Повесить кормушку в саду или у окна своей комнаты совсем несложно. Птицы очень хорошо отзываются на заботу: две синички за один день могут уничтожить вредителей на сорока яблонях.
Оформляя птичью столовую, старайтесь делать не очень большие кормушки: чем больше птиц - тем больше опасность заражения инфекционными болезнями. Корм (семена растений, хлебные крошки, просо, овес, ягоды) должен быть сухим и чистым. Закладывают его в кормушки один раз в неделю, предварительно убрав остатки предыдущего птичьего пиршества. С наступлением весны кормушку вымойте горячей водой, отремонтируйте и уберите до будущего сезона.





А  пока  выбирайте архитектурный проект.

Кусочек несоленого сала для синичек можно подвесить на ветке.

Удобны крытые кормушки.

Важно лишь, чтобы крыша была немного шире самой кормушки и достаточно покатой - снег с нее должен сползать.

Столик с бортиками наиболее прост в изготовлении, но снег с него придется сметать каждый день. Автоматические кормушки по конструкции напоминают деревянный ящик, с косо поставленной передней стенкой.


Нижним краем она не доходит до дна кормушки на 10-16 мм. Через эту щель насыпанный сверху корм попадает на лоток. Крышка укрепляется на петлях и делают ее в форме навеса.





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::. прочитало: 63 | автор: sadovod | Сегодня, 16:04 | Комментариев 0 |
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