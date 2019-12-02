|
Птичья столовая на садовом участке
Кормушку для птиц сооружают обычно осенью.
Повесить кормушку в саду или у окна своей комнаты совсем несложно. Птицы очень хорошо отзываются на заботу: две синички за один день могут уничтожить вредителей на сорока яблонях.
Оформляя птичью столовую, старайтесь делать не очень большие кормушки: чем больше птиц - тем больше опасность заражения инфекционными болезнями. Корм (семена растений, хлебные крошки, просо, овес, ягоды) должен быть сухим и чистым. Закладывают его в кормушки один раз в неделю, предварительно убрав остатки предыдущего птичьего пиршества. С наступлением весны кормушку вымойте горячей водой, отремонтируйте и уберите до будущего сезона.
А пока выбирайте архитектурный проект.
Кусочек несоленого сала для синичек можно подвесить на ветке.
Удобны крытые кормушки.
Важно лишь, чтобы крыша была немного шире самой кормушки и достаточно покатой - снег с нее должен сползать.
Столик с бортиками наиболее прост в изготовлении, но снег с него придется сметать каждый день. Автоматические кормушки по конструкции напоминают деревянный ящик, с косо поставленной передней стенкой.
Нижним краем она не доходит до дна кормушки на 10-16 мм. Через эту щель насыпанный сверху корм попадает на лоток. Крышка укрепляется на петлях и делают ее в форме навеса.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»