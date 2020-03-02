Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол




::. Уход за хвойными весной | Ваш сад
Уход за хвойными весной
Садоводы ценят хвойные культуры за неприхотливость и высокую декоративность – они готовы украшать участок круглый год. Однако ранней весной этим эффектным растениям нужно уделить больше внимания – здоровье и внешность хвойных могут пострадать от переменчивой погоды.
Весной не торопитесь раскрывать хвойные, если на зиму вы изготовили для них укрытия. Дождитесь, когда почва в приствольных кругах растений оттает как минимум на половину штыка лопаты, и только после этого раскройте крону растений с северной стороны. Полностью снимайте укрытие, когда корневая система растений проснется и начнет работать. Подобная мера защитит ветви хвойных от солнечных ожогов – яркое весеннее солнце вредит им не меньше, чем зимние невзгоды.
Если снять зимнее укрытие, когда почва еще не оттаяла, можно сильно подорвать здоровье хвойных. Солнечные лучи будут нагревать хвою и вызовут интенсивное испарение влаги, а корни, находящиеся в мерзлой земле, окажутся не в состоянии пополнить запасы влаги в тканях растений. Итог такого легкомыслия плачевен: хвойные пострадают от иссушения и в лучшем случае отделаются солнечным ожогом. Если вы не делали зимних укрытий, позаботьтесь об укрытиях весенних: прикройте кроны деревьев с южной стороны агроволокном, а низкорослых малышей притените установленным рядом куском шифера, фанеры либо вбейте в землю пару прочных кольев и натяните между ними кусок того же агроволокна.
Дождитесь, когда уличный термометр днем стабильно начнет выдавать положительные значения, а метеосводки больше не станут предвещать существенного понижения температуры в ночные часы – в таких условиях можно начинать помогать грунту в прикорневом слое растений скорее оттаивать.
Сначала расчистите приствольные круги от снега, если он еще не сошел, а спустя пару дней удалите прошлогоднюю мульчу. В полуденные часы выливайте под хвойное растение одно или несколько ведер теплой воды (в зависимости от возраста вечнозеленого питомца) с тем расчетом, чтобы жидкость до вечера успевала впитываться – она постепенно растопит лед в прикорневом слое. С корневыми поливами не усердствуйте – заболачивать грунт под хвойными опасно для их здоровья.
До тех пор пока грунт под хвойными растениями оттаивает, полезно орошать их кроны слегка теплой водой – внекорневой полив восполнит нехватку влаги в тканях вечнозеленых красавцев и убережет их от иссушения. Однако проводить такое мероприятие лучше в полуденные часы. Вечернее внекорневое опрыскивание добавит проблем: ночные заморозки превратят не успевшую высохнуть влагу в ледяную корку – она испортит декоративность хвои.
Когда укрытия будут сняты, осмотрите штамбы и ветви хвойных. Морозобоины нужно зачистить до здоровых тканей, обработать раствором фунгицида и замазать садовым варом. Следующий этап – вырезание поломанных, засохших и больных побегов и коррекция формы кроны. После этого защитите руки плотными перчатками и «вычешите» с ветвей отмершие иголки – это нужно не только для поддержания декоративности вечнозеленых культур, но и в качестве профилактики болезней и вредителей.
Дополнительной весенней мерой по защите хвойных от заболеваний и опасных насекомых станет весеннее профилактическое опрыскивание. Имеет смысл сразу обработать посадки от комплекса недугов – на помощь придет баковая смесь системного фунгицида и инсектицида, например, Абига-Пик и Актеллика либо Тиовит Джета и Актары. Опрыскивать хвойные таким коктейлем нужно в дневные часы с плюсовыми отметками, когда небо затянуто облаками, и нет ветра.
В весенние месяцы и на протяжении остального сезона поливайте взрослые хвойные умеренно – только когда долго нет осадков. Недавно высаженные растения нельзя заставлять томиться от жажды, грунт в их прикорневом слое должен быть постоянно увлажнен. Чтобы снизить интенсивность испарения влаги из почвы, можно замульчировать приствольные круги вечнозеленых культур любым подручным материалом – это могут быть шишки или щепа, измельченная кора или опилки и т.д. Однако выкладывать слой мульчи под растения весной можно, только когда грунт под ними полностью оттает.
Еще один вариант для мульчирования – перегной или компост, разложенный под хвойными слоем 3-4 см. Такая мульча выступит в роли подкормки – в весенний период она поможет хвойным укрепить здоровье, подорванное зимними испытаниями. Больше пользы принесут готовые удобрения для хвойных – в специализированных препаратах содержится комплекс питательных элементов в нужном именно для таких культур количестве. Готовые препараты помогут решить проблему пожелтевшей или побуревшей хвоей: в первом случае пригодятся удобрения с повышенными нормами железа, во втором – с более высокими дозами кремния.
Такой комплекс процедур, проведенный в весенний период, поможет вашим вечнозеленым питомцам сохранить прелесть своих эффектных нарядов и зарядит их силами для активного развития.
Кудрина Ирина






Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 96 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама

календарь
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2020 (23)
Февраль 2020 (25)
Январь 2020 (24)
Декабрь 2019 (25)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"