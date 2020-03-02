







::. Уход за хвойными весной | Ваш сад Уход за хвойными весной

Садоводы ценят хвойные культуры за неприхотливость и высокую декоративность – они готовы украшать участок круглый год. Однако ранней весной этим эффектным растениям нужно уделить больше внимания – здоровье и внешность хвойных могут пострадать от переменчивой погоды.

Весной не торопитесь раскрывать хвойные, если на зиму вы изготовили для них укрытия. Дождитесь, когда почва в приствольных кругах растений оттает как минимум на половину штыка лопаты, и только после этого раскройте крону растений с северной стороны. Полностью снимайте укрытие, когда корневая система растений проснется и начнет работать. Подобная мера защитит ветви хвойных от солнечных ожогов – яркое весеннее солнце вредит им не меньше, чем зимние невзгоды.

Если снять зимнее укрытие, когда почва еще не оттаяла, можно сильно подорвать здоровье хвойных. Солнечные лучи будут нагревать хвою и вызовут интенсивное испарение влаги, а корни, находящиеся в мерзлой земле, окажутся не в состоянии пополнить запасы влаги в тканях растений. Итог такого легкомыслия плачевен: хвойные пострадают от иссушения и в лучшем случае отделаются солнечным ожогом. Если вы не делали зимних укрытий, позаботьтесь об укрытиях весенних: прикройте кроны деревьев с южной стороны агроволокном, а низкорослых малышей притените установленным рядом куском шифера, фанеры либо вбейте в землю пару прочных кольев и натяните между ними кусок того же агроволокна.

Дождитесь, когда уличный термометр днем стабильно начнет выдавать положительные значения, а метеосводки больше не станут предвещать существенного понижения температуры в ночные часы – в таких условиях можно начинать помогать грунту в прикорневом слое растений скорее оттаивать.

Сначала расчистите приствольные круги от снега, если он еще не сошел, а спустя пару дней удалите прошлогоднюю мульчу. В полуденные часы выливайте под хвойное растение одно или несколько ведер теплой воды (в зависимости от возраста вечнозеленого питомца) с тем расчетом, чтобы жидкость до вечера успевала впитываться – она постепенно растопит лед в прикорневом слое. С корневыми поливами не усердствуйте – заболачивать грунт под хвойными опасно для их здоровья.

До тех пор пока грунт под хвойными растениями оттаивает, полезно орошать их кроны слегка теплой водой – внекорневой полив восполнит нехватку влаги в тканях вечнозеленых красавцев и убережет их от иссушения. Однако проводить такое мероприятие лучше в полуденные часы. Вечернее внекорневое опрыскивание добавит проблем: ночные заморозки превратят не успевшую высохнуть влагу в ледяную корку – она испортит декоративность хвои.

Когда укрытия будут сняты, осмотрите штамбы и ветви хвойных. Морозобоины нужно зачистить до здоровых тканей, обработать раствором фунгицида и замазать садовым варом. Следующий этап – вырезание поломанных, засохших и больных побегов и коррекция формы кроны. После этого защитите руки плотными перчатками и «вычешите» с ветвей отмершие иголки – это нужно не только для поддержания декоративности вечнозеленых культур, но и в качестве профилактики болезней и вредителей.

Дополнительной весенней мерой по защите хвойных от заболеваний и опасных насекомых станет весеннее профилактическое опрыскивание. Имеет смысл сразу обработать посадки от комплекса недугов – на помощь придет баковая смесь системного фунгицида и инсектицида, например, Абига-Пик и Актеллика либо Тиовит Джета и Актары. Опрыскивать хвойные таким коктейлем нужно в дневные часы с плюсовыми отметками, когда небо затянуто облаками, и нет ветра.

В весенние месяцы и на протяжении остального сезона поливайте взрослые хвойные умеренно – только когда долго нет осадков. Недавно высаженные растения нельзя заставлять томиться от жажды, грунт в их прикорневом слое должен быть постоянно увлажнен. Чтобы снизить интенсивность испарения влаги из почвы, можно замульчировать приствольные круги вечнозеленых культур любым подручным материалом – это могут быть шишки или щепа, измельченная кора или опилки и т.д. Однако выкладывать слой мульчи под растения весной можно, только когда грунт под ними полностью оттает.

Еще один вариант для мульчирования – перегной или компост, разложенный под хвойными слоем 3-4 см. Такая мульча выступит в роли подкормки – в весенний период она поможет хвойным укрепить здоровье, подорванное зимними испытаниями. Больше пользы принесут готовые удобрения для хвойных – в специализированных препаратах содержится комплекс питательных элементов в нужном именно для таких культур количестве. Готовые препараты помогут решить проблему пожелтевшей или побуревшей хвоей: в первом случае пригодятся удобрения с повышенными нормами железа, во втором – с более высокими дозами кремния.

Такой комплекс процедур, проведенный в весенний период, поможет вашим вечнозеленым питомцам сохранить прелесть своих эффектных нарядов и зарядит их силами для активного развития.

Кудрина Ирина













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::. прочитало: 96 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.