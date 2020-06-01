ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНИКИ В ИЮНЕ

В ионе еще продолжают цвести многие садовые культуры. В этот период нельзя применять для борьбы с вредителями ядохимикаты, по возможности следует воздержаться и от отваров - настоев трав, так как это может вызвать ожоги цветков. Кроме того, на цветках работают пчелы и иные насекомые, и обработки могут отрицательно сказаться на этой полезной энтомофауне.

Но и во время цветения вредители и возбудители болезней продолжают накапливаться и повреждать растения. До его завершения выявляют заселенные и пораженные экземпляры, чтобы потом сразу же приступить к защитным мероприятиям. Можно прибегнуть и к такому безопасному и доступному на кустарниках способу - к стряхиванию вредителей с растений на подстилку с последующим их уничтожением.

По завершении цветения, во время завязывания и роста плодов, появляются вредители, представляющие опасность для плодов и ягод. Наиболее опасна для яблони, груши и айвы яблонная плодожорка. Ее гусеницы вгрызаются в плоды и портят их. Жаркая и засушливая погода благоприятствует развитию этого вредителя (а также рябиновой моли). Если жаркая погода наблюдалась несколько сезонов подряд, затем всегда отмечают сильное повреждение плодов гусеницами яблонной плодожорки. Начало затяжного (до 1,5-2 месяцев) лёта бабочек плодожорки совпадает с цветением яблони. Кроме того, на кустарниках и деревьях в большом количестве размножаются паутинный клещ и другие теплолюбивые виды. Активное нашествие малинового жука на кусты крыжовника и смородины совпадает с их повсеместным цветением. Вредитель повреждает цветки, затем перебирается на плодовые (яблоня и вишня), а в момент выдвижения бутонов малины (1-2 декады июня) возвращается на эту культуру, откладывая яйца на цветки, выедая бутоны и повреждая молодые листочки.

А. Михайлов, канд. биол. наук

Газета "САДОВОД"







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