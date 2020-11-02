Что делать, если яблоня не цветет, кора трескается, ветки темнеют и засыхают?



Ранней весной опрыскивал яблони (им 6 лет) бордоской смесью. Весной они не распустились, кора трескается, ветки темнеют и засыхают. У основания ствола появилась поросль. Как это объяснить?



Ранней весной лучше всего опрыскивать плодовые деревья до распускания почек нитрофеном (200г на 10л воды) или железным купоросом (500г на 10л воды). Растворы этих веществ эффективно действуют на зимующих вредителей и на инфекцию различных бактерий, находящихся на коре ветвей, побегов и стволе дерева. Опрыскивание бордоской смесью лучше проводить в период вегетации растений, в летний период. Опрыскивать бордоской смесью нужно молодые побеги, листья и завязи плодов, что предохранит растения от повреждений болезнями, вредителями и особенно паршой. Частые перепады температуры в зимний период неблагоприятно сказываются на перезимовке многих плодовых растений.

Если у основания ствола появилась поросль, то надо внимательно посмотреть, откуда она растет, выше или ниже прививки. Место прививки у плодового дерева можно определить по рубцу, по наплыву, по вздутию в нижней части штамба. Если поросль растет выше прививки, то необходимо вырезать все сухие мертвые ветки до здоровой древесины и из появившихся молодых побегов со временем сформировать новое дерево. Если поросль идет ниже места прививки, то это подвой-дичок, его можно будет заново привить черенком или почкой культурного сорта. Если дерево живо, но сильно подмерзла крона, необходимо удалить все мертвые и поврежденные ветви, а дерево подкормить раствором органических или минеральных удобрений.











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